Ирина Ортман выпустила новую песню "Наизусть"

В насыщенном графике певицы Ирины Ортман сегодня нет свободного места. Гастроли, съемки в проекте "Ну-ка все вместе" телеканала "Россия 1" и запись нового альбома, первая новинка из которого уже доступна к прослушиванию.
"В песне "Наизусть" мы решили поэкспериментировать со звучанием, думаю, данный эксперимент, определенно, удачный. О чем трек? Конечно, о любви, о взаимности и о простом женском счастье. Написали эту композицию для меня Илья Гуров и Дмитрий Рязанов, с которыми мы выпустили уже не один успешный проект и не планируем останавливаться на достигнутом, впереди много интересного." - Ирина Ортман.
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