Ирина Ортман выпустила новую песню "Наизусть"

"Песня "Сочинения Любви" - это еще одна композиция, которая войдет в мой новый альбом, записью которого мы сейчас активно занимаемся. Эта песня о чувствах, о настоящей и взаимной любви, которую написал для меня мой хороший друг Илья Гуров. С Ильей мы выпустили уже не одну песню и планируем продолжать наше сотрудничество и в дальнейшем. Хочется пожелать каждому любить, быть любимым и пусть счастье не покидает стены вашего дома!" - Ирина Ортман.

