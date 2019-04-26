Ирина Ортман выпустила новый альбом «Только Твоя»

«Это не первая песня праздничной тематики в моем репертуаре, я принимала участие в записи легендарного хита «Новогодние игрушки» Аркадия Хоралова, а так же мы сняли красивый клип на эту композицию. Сегодня я с радостью презентую свою сольную новогоднюю песню и желаю каждому любви, здоровья, счастья и веры в чудеса под бой курантов, они действительно случаются!» - Ирина Ортман.

