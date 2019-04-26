Ирина Ортман выпустила новый альбом «Только Твоя»

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26 апреля 2019 года состоялся релиз нового альбома Ирины Ортман "Только Твоя".

"После выпуска первой пластинки "ПлаGиат" работа над вторым альбом началась практически сразу. За это время было написано много красивых песен в абсолютно разных стилях и направлениях, поэтому было принято решение выпустить новый релиз в двух частях.

Первая "Только Твоя" - модная и танцевальная, включает в себя 8 песен.

8 - число бесконечности.

Бесконечность = Любовь.

Бесконечность = Мир.

Вторая часть проекта - лирическая, выйдет осенью и будет не менее интересна слушателю." - Ирина Ортман.

В компиляцию релиза вошли песни авторства Ильи Гурова, Вадима Эстермана, Сергея Щавинского, Дмитрия Рязанова, Сергея Купцова, Эли Литвиновича, Alex Nebo, Zlata, Sasha Born. В планах артистки создание новой концертной программы и съемки видеоклипа.

Ирина Ортман - Только Твоя
Ирина Ортман - Только Твоя

Пластинка Ирины Ортман "Только Твоя" уже доступна на всех цифровых платформах.

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