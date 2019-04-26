Ирина Ортман выпустила новый альбом «Только Твоя»

"После выпуска первой пластинки "ПлаGиат" работа над вторым альбом началась практически сразу. За это время было написано много красивых песен в абсолютно разных стилях и направлениях, поэтому было принято решение выпустить новый релиз в двух частях.
Первая "Только Твоя" - модная и танцевальная, включает в себя 8 песен.
8 - число бесконечности.
Бесконечность = Любовь.
Бесконечность = Мир.
Вторая часть проекта - лирическая, выйдет осенью и будет не менее интересна слушателю." - Ирина Ортман.
В компиляцию релиза вошли песни авторства Ильи Гурова, Вадима Эстермана, Сергея Щавинского, Дмитрия Рязанова, Сергея Купцова, Эли Литвиновича, Alex Nebo, Zlata, Sasha Born. В планах артистки создание новой концертной программы и съемки видеоклипа.
Пластинка Ирины Ортман "Только Твоя" уже доступна на всех цифровых платформах.
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