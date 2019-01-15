Lady Gaga покинула премию Critics' Choice Awards из-за смерти любимой лошади

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Леди Гага 13 января получила награду Critics' Choice Movie Awards за роль в фильме «Звезда родилась». Певица была сильно взволнована и заплакала на сцене во время своей благодарственной речи.

Однако сразу после своего выступления Леди Гага уехала с мероприятия. Позднее певица сообщила в твиттере, что была вынуждена покинуть церемонию вручения, поскольку узнала, что ее питомец скончался.





«Она была и будет красивой лошадью. Наш дух и наши души были едины», — добавила Гага.

Помимо премии за лучшую женскую роль популярная американская певица получила награду за лучший саундтрек.