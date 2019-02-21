Лободу застукали с незнакомцем на отдыхе в Дубае

Свидетелями именно такой сцены стали посетители ночного клуба в Дубае. В распоряжении Super оказались кадры с отдыха 36-летней певицы.

Несмотря на то, что ранее Лободу сложно было представить отрывающейся в клубах — в своем Инстаграме она чаще всего постит спокойный семейный отдых — ночные развлечения, как оказалось, ей не чужды. По словам очевидцев, в заведении около певицы в какой-то момент нарисовался парень — француз модельной внешности, оказывавший ей активные знаки внимания. Через какое-то время они познакомились и продолжили общение на танцполе. Лобода была весела и беззаботна.