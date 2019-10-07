Митя Фомин снял клип в Арктике с артистами Большого театра

Премьера клипа, снятого в Арктике, состоялась сегодня, тогда как съемки прошли еще в марте. Получив официальное разрешение корпорации “Росатом” и компании “Новатэк”, Митя Фомин и члены съемочной группы Diagonal 11 неделю провели в составе экипажа в открытом море, на борту легендарного атомохода “50 лет Победы”.



Митя Фомин на съемках клипа

По словам артиста, работать пришлось при средней температуре -10°С, однако порывы ветра могли достигать 25 м/с, что полностью меняло погодные ощущения — ветер пронизывал до костей.

“Самым ярким впечатлением стала высадка команды на лед, - рассказывает Фомин. - Это произошло неожиданно. За 6 дней экспедиции мы сняли внутри ледокола все, что можно, но для полноты картинки не хватало главных кадров извне. В последний день, в раннее предрассветное утро нашу команду разбудили тревожным звонком в 4 утра. Оказалось, капитан Олег Михайлович Щапин, заслуженный работник транспорта Российской Федерации и Почетный полярник, в непрерывном рабочем маршруте ледокола все-таки нашел возможность остановить судно и спустить нас c оборудованием на открытый лед. За полтора часа мы сделали фантастические кадры, которые явились основополагающими в клипе “На вершине мира”!



Денис Родькин и Элеонора Севенард

Вторая часть съемок прошла на вершинах гор Кавказского хребта в окрестностях олимпийской Красной поляны - именно здесь снимали артистов Большого театра. Премьер Денис Родькин и балерина Элеонора Севенард, внучатая племянница Матильды Кшесинской, сыграли в клипе влюбленных, которые борются с предрассудками во имя отношений.