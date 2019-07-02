Николай Басков оплакивает отца

Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа .... И я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... Наша с мамой любовь к тебе бессмертна!

На видео Николай Басков исполняет песню «Вишневая любовь» возле ложи родителей, которые подпевают сыну.

Трагический итог стал результатом долгой болезни Виктора Владимировича. Певец узнал о смерти отца в Минске – незадолго до начала выступления на «Европейских молодёжных играх».



Николай Басков

Поклонники и друзья Баскова выразили ему соболезнования. Многие звёзды российского шоу-бизнеса предложили певцу свою помощь и поддержку.