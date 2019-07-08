«Ночные снайперы» - «Невыносимая легкость бытия»

Диана Арбенина, 08.07.2019.

Жанр: русский рок, инди-поп, брит-поп.

Диана Арбенина последние годы ведет вполне себе светскую жизнь, участвует в телешоу и фестивалях разной степени сомнительности, много говорит там о детях, и за этим многие совсем перестали слышать музыку. Даже с оркестром Башмета, например. Альбом «Невыносимая легкость бытия» блистательно доказал, что музыка никуда из ее жизни не ушла. Более того, ее песни наглотались мажорных гармоний и просветленной легкости бытия, иногда немного невыносимой. Не удивляет обложка, где Диана с римским воротником выглядит как западный клирик?..

Фраза-то из названия вполне употребительна. Конечно, в первую очередь из-за гениального романа Кундеры. Но ведь и Егор Летов выпускал альбом с таким названием, иронично подразумевая под ним экзистенциальную пустоту сущего, в которой легко бессмысленно парить. Арбенина вкладывает совсем иное: она поет про легкость выбора, когда есть почва под ногами. Любишь или не любишь, счастлив или несчастлив, черное или белое. Честный ответ всегда однобок, жизнь сложнее, и в этом-то невыносимость. Но так честнее.

Эти 12 песен альбома как никогда близко подошли к тому, чтобы сравнивать их именно с Земфирой. Это тоже невыносимо (да?), но именно Земфира когда-то насытила эфир минималистичными балладами и лоу-файным инди-попом. Теперь это делает Арбенина, но на свой манер. Любимые свои размашистые барабаны, обработанные до почти электронных плюшек, «Снайперы» включают только на стадионных боевиках, которые Диана любит и умеет писать как вообще никто в России («инстаграм», «разбуди меня», «умею летать без тебя»). И в стадионных же балладах для усиления вкуса, как глютамат («гавань», «раскаленные»). Часто же «Снайперы» скукоживаются почти до гитарки Эда Ширана, попискивают клавишными («нелюбовь», «грустные люди», «рингтоном», «греция», «короны»), а на первом плане в луче прожектора — обертонистый богатый тембрами искренний голос самой Арбениной. Оказывается, этого вполне достаточно. Ну, и арбенинские панчлайны типа «Все скоро кончится. Я утону» с воодушевляющими мелодиями вслед - на месте.



«Ночные снайперы» - «Невыносимая легкость бытия»

«Невыносимая легкость бытия» - еще один вдохновенный драматургический альбом «Ночных снайперов», который сам умеет вдохновлять. Волшебное свойство таланта.

Проходных песен на альбоме нет вообще. Упрекнуть Диану можно было бы за узость тем (несчастливая любовь или на грани) или за то, что не дает поиграть своим отличным музыкантам всласть. Но не стоит. Во-первых, это старо. Во-вторых, альбом как альбом мог бы и развалиться. Сейчас перед нами — цельное высказывание, и потому хрупкое. Замени кирпичик — и храм рухнет.

Это новый великий альбом великой группы, короче говоря.

Оценка: 10 из 10.

Гуру КЕН