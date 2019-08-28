Ozzy Osbourne выпускает на виниле все свои записи

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Оззи Осборн объявил о выпуске первой в своей истории виниловой коллекции всех его оригинальных сольных материалов.

9 ноября выходит бокс-сет «See you on the other side». В виниловый бокс вошли: 173 песни на 16 альбомах, каждый из которых 150-граммовый. Релиз выйдет только на цветных винилах с блестками и с разноцветными брызгами, что делает его уникальным. Многие из альбомов ранее были недоступны или в настоящее время не печатаются на виниле.

«See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition)
«See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition)

В коллекцию также входит «Flippin’ the B Side» — это подборка песен со вторых сторон синглов, которая раньше на виниле не выходила вообще. Кроме того, «Black Rain», «Down To Earth» и «Scream» никогда не были изданы в США на LP, в то время как «No More Tears» был ремастирован с оригинальных аналоговых лент и стал двойным альбомом, что позволило наконец-то опубликовать все песни в несжатом виде. Плюс подписанный сертификат: каждая коллекция имеет индивидуально пронумерованный пергаментный сертификат подлинности, подписанный рукой Оззи. Цена вопроса — 500 долларов + доставка.

А вот убойная реклама, которую сняли Оззи с Заком Уайлдом:

В бокс-сет «See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition) войдут следующие винилы:

  • "Blizzard Of Ozz", 1980
  • "Mr. Crowley" (EP), 45 RPM 1980
  • "Diary Of A Madman", 1981
  • "Bark At The Moon", 1983
  • "The Ultimate Sin", 1986
  • "Tribute" (2 LPs), 1987
  • "No Rest For The Wicked", 1988
  • "Just Say Ozzy" (EP), 1990
  • "No More Tears" (2 LPs), 1991
  • "Live&Loud" (3 LPs), 1993
  • "Ozzmosis" (2 LPs), 1995
  • "Down To Earth", 2001
  • "Live At Budokan", (2 LPs) 2002
  • "Black Rain" (2 LPs), 2007
  • "Scream" (2 LPs), 2010

а также сборник "Flippin' The B Side":

Side A

  • "You Looking At Me Looking At You"
    Originally from the "Crazy Train" UK 7" single, released 1980
  • "One Up The B Side"
    Originally from "Bark At The Moon" 7" single,released 1983
  • "Spiders"
    Originally from "Bark At The Moon," 7" single,released 1983
  • "Hero"
    Originally a hidden track from the "No Rest For The Wicked" US CD and cassette release, released 1988
  • "The Liar"
    Originally from the "Miracle Man" UK 12" single, released 1988
  • "Don't Blame Me"
    Originally from the "Mama I'm Coming Home" UK 7" single, released 1991

Side B

  • "Party With The Animals"
    Originally from the "Mama I'm Coming Home" US CD single, released 1992
  • "Living With The Enemy"
    Originally from the "Perry Mason" UK CD single, released 1995
  • "Voodoo Dancer"
    Originally from the "I Just Want You" UK CD single, released 1996
  • "Back On Earth"
    Originally from "The Ozzman Cometh" compilation, released 1997
  • "No Place For Angels"
    Originally from the "Gets Me Through" CD single, released 2001
  • "Walk On Water"
    Originally released on "Prince Of Darkness," released 2005

и сингл

  • Flexi Disc, 7" (45 RPM) Unreleased version of "See You On The Other Side" (Demo)

Кроме этого, в боксе будут постеры и фото периода 1981-2010 годов, которых раньше нигде не публиковали.

Сейчас восстановление Оззи после падения с лестницы идет очень медленно, и маэстро всерьез нервничает насчет того, сможет ли он теперь давать полноценные концерты. Пока что Оззи Осборн даже ходит с трудом, но бездельничать не хочет.

«Я спросил себя: смогу ли я в конце концов встать на ноги и вернуться на сцену? И сам же себе ответил: если так и буду лежать в кровати и смотреть сериалы — ничего у меня не получится. Я начал потихоньку сочинять и записывать новый материал, и сейчас у меня есть девять вещей в той или иной степени готовности. Может быть, я даже запишу сольный альбом и назову его «Выздоровление»!» — говорит Осборн.

Сейчас Оззи перенес все концерты своих прощальных гастролей «No More Tours» на 2020 год, но точных дат пока не объявляет — посмотрит после Нового года, как будет себя чувствовать.

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