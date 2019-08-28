Ozzy Osbourne выпускает на виниле все свои записи

9 ноября выходит бокс-сет «See you on the other side». В виниловый бокс вошли: 173 песни на 16 альбомах, каждый из которых 150-граммовый. Релиз выйдет только на цветных винилах с блестками и с разноцветными брызгами, что делает его уникальным. Многие из альбомов ранее были недоступны или в настоящее время не печатаются на виниле.
В коллекцию также входит «Flippin’ the B Side» — это подборка песен со вторых сторон синглов, которая раньше на виниле не выходила вообще. Кроме того, «Black Rain», «Down To Earth» и «Scream» никогда не были изданы в США на LP, в то время как «No More Tears» был ремастирован с оригинальных аналоговых лент и стал двойным альбомом, что позволило наконец-то опубликовать все песни в несжатом виде. Плюс подписанный сертификат: каждая коллекция имеет индивидуально пронумерованный пергаментный сертификат подлинности, подписанный рукой Оззи. Цена вопроса — 500 долларов + доставка.
А вот убойная реклама, которую сняли Оззи с Заком Уайлдом:
В бокс-сет «See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition) войдут следующие винилы:
- "Blizzard Of Ozz", 1980
- "Mr. Crowley" (EP), 45 RPM 1980
- "Diary Of A Madman", 1981
- "Bark At The Moon", 1983
- "The Ultimate Sin", 1986
- "Tribute" (2 LPs), 1987
- "No Rest For The Wicked", 1988
- "Just Say Ozzy" (EP), 1990
- "No More Tears" (2 LPs), 1991
- "Live&Loud" (3 LPs), 1993
- "Ozzmosis" (2 LPs), 1995
- "Down To Earth", 2001
- "Live At Budokan", (2 LPs) 2002
- "Black Rain" (2 LPs), 2007
- "Scream" (2 LPs), 2010
а также сборник "Flippin' The B Side":
Side A
- "You Looking At Me Looking At You"
Originally from the "Crazy Train" UK 7" single, released 1980
- "One Up The B Side"
Originally from "Bark At The Moon" 7" single,released 1983
- "Spiders"
Originally from "Bark At The Moon," 7" single,released 1983
- "Hero"
Originally a hidden track from the "No Rest For The Wicked" US CD and cassette release, released 1988
- "The Liar"
Originally from the "Miracle Man" UK 12" single, released 1988
- "Don't Blame Me"
Originally from the "Mama I'm Coming Home" UK 7" single, released 1991
Side B
- "Party With The Animals"
Originally from the "Mama I'm Coming Home" US CD single, released 1992
- "Living With The Enemy"
Originally from the "Perry Mason" UK CD single, released 1995
- "Voodoo Dancer"
Originally from the "I Just Want You" UK CD single, released 1996
- "Back On Earth"
Originally from "The Ozzman Cometh" compilation, released 1997
- "No Place For Angels"
Originally from the "Gets Me Through" CD single, released 2001
- "Walk On Water"
Originally released on "Prince Of Darkness," released 2005
и сингл
- Flexi Disc, 7" (45 RPM) Unreleased version of "See You On The Other Side" (Demo)
Кроме этого, в боксе будут постеры и фото периода 1981-2010 годов, которых раньше нигде не публиковали.
Сейчас восстановление Оззи после падения с лестницы идет очень медленно, и маэстро всерьез нервничает насчет того, сможет ли он теперь давать полноценные концерты. Пока что Оззи Осборн даже ходит с трудом, но бездельничать не хочет.
«Я спросил себя: смогу ли я в конце концов встать на ноги и вернуться на сцену? И сам же себе ответил: если так и буду лежать в кровати и смотреть сериалы — ничего у меня не получится. Я начал потихоньку сочинять и записывать новый материал, и сейчас у меня есть девять вещей в той или иной степени готовности. Может быть, я даже запишу сольный альбом и назову его «Выздоровление»!» — говорит Осборн.
Сейчас Оззи перенес все концерты своих прощальных гастролей «No More Tours» на 2020 год, но точных дат пока не объявляет — посмотрит после Нового года, как будет себя чувствовать.
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