Ozzy Osbourne выпускает на виниле все свои записи

9 ноября выходит бокс-сет «See you on the other side». В виниловый бокс вошли: 173 песни на 16 альбомах, каждый из которых 150-граммовый. Релиз выйдет только на цветных винилах с блестками и с разноцветными брызгами, что делает его уникальным. Многие из альбомов ранее были недоступны или в настоящее время не печатаются на виниле.



«See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition)

В коллекцию также входит «Flippin’ the B Side» — это подборка песен со вторых сторон синглов, которая раньше на виниле не выходила вообще. Кроме того, «Black Rain», «Down To Earth» и «Scream» никогда не были изданы в США на LP, в то время как «No More Tears» был ремастирован с оригинальных аналоговых лент и стал двойным альбомом, что позволило наконец-то опубликовать все песни в несжатом виде. Плюс подписанный сертификат: каждая коллекция имеет индивидуально пронумерованный пергаментный сертификат подлинности, подписанный рукой Оззи. Цена вопроса — 500 долларов + доставка.

А вот убойная реклама, которую сняли Оззи с Заком Уайлдом:

В бокс-сет «See you on the other side» Vinyl Box Set (Numbered&Limited Edition) войдут следующие винилы:

"Blizzard Of Ozz", 1980

"Mr. Crowley" (EP), 45 RPM 1980

"Diary Of A Madman", 1981

"Bark At The Moon", 1983

"The Ultimate Sin", 1986

"Tribute" (2 LPs), 1987

"No Rest For The Wicked", 1988

"Just Say Ozzy" (EP), 1990

"No More Tears" (2 LPs), 1991

"Live&Loud" (3 LPs), 1993

"Ozzmosis" (2 LPs), 1995

"Down To Earth", 2001

"Live At Budokan", (2 LPs) 2002

"Black Rain" (2 LPs), 2007

"Scream" (2 LPs), 2010

а также сборник "Flippin' The B Side":

Side A

"You Looking At Me Looking At You"

Originally from the "Crazy Train" UK 7" single, released 1980

Originally from "Bark At The Moon" 7" single,released 1983

Originally from "Bark At The Moon," 7" single,released 1983

Originally a hidden track from the "No Rest For The Wicked" US CD and cassette release, released 1988

Originally from the "Miracle Man" UK 12" single, released 1988

Originally from the "Mama I'm Coming Home" UK 7" single, released 1991

Side B

"Party With The Animals"

Originally from the "Mama I'm Coming Home" US CD single, released 1992

Originally from the "Perry Mason" UK CD single, released 1995

Originally from the "I Just Want You" UK CD single, released 1996

Originally from "The Ozzman Cometh" compilation, released 1997

Originally from the "Gets Me Through" CD single, released 2001

Originally released on "Prince Of Darkness," released 2005

и сингл

Flexi Disc, 7" (45 RPM) Unreleased version of "See You On The Other Side" (Demo)

Кроме этого, в боксе будут постеры и фото периода 1981-2010 годов, которых раньше нигде не публиковали.

Сейчас восстановление Оззи после падения с лестницы идет очень медленно, и маэстро всерьез нервничает насчет того, сможет ли он теперь давать полноценные концерты. Пока что Оззи Осборн даже ходит с трудом, но бездельничать не хочет.

«Я спросил себя: смогу ли я в конце концов встать на ноги и вернуться на сцену? И сам же себе ответил: если так и буду лежать в кровати и смотреть сериалы — ничего у меня не получится. Я начал потихоньку сочинять и записывать новый материал, и сейчас у меня есть девять вещей в той или иной степени готовности. Может быть, я даже запишу сольный альбом и назову его «Выздоровление»!» — говорит Осборн.

Сейчас Оззи перенес все концерты своих прощальных гастролей «No More Tours» на 2020 год, но точных дат пока не объявляет — посмотрит после Нового года, как будет себя чувствовать.