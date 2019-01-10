Первый канал вырезал Бузову из эфира

Свои хиты в гостях у Лепса исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Ани Лорак, Диана Арбенина, Ольга Бузова, Дима Билан и многие другие. Сообщается, что запись концерта сократили из-за ограниченного хронометража – соответственно, некоторые номера в финальную версию не вошли.



Ольга Бузова

Однако для фанатов ведущей "Дома-2" это стало слабым утешением – тем более, что подобное случается с их кумиром не впервые, пишут «Дни.ру». В прошлом году Ольга Бузова также принимала участие в записи концерта "Рождество с Григорием Лепсом" – она исполнила композицию "Мало половин". Однако в эфире номер так и не появился.