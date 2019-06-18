Президент Макрон вручит Элтону Джону орден Почетного легиона

Британский певец и композитор Элтон Джон посетит 21 июня Елисейский дворец, где президент Франции Эмманюэль Макрон наградит его орденом Почётного легиона. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.



Elton John

Музыкант прилетит во Францию в рамках прощального тура под названием "Прощай, дорога из жёлтого кирпича", начавшегося в сентябре 2018 года, завершение которого запланировано на 2021 год.

Гастроли Элтона Джона во Франции пройдут с 18 по 23 июня, во время которых певец не собирается давать концерт в Елисейском дворце. Однако он совершенно не против обсудить с Макроном продвижение благотворительных проектов, в частности оказание поддержки швейцарскому Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией.

Сам композитор в 1992 году создал свой фонд борьбы со СПИДом, который сейчас является одним из крупнейших в своём роде неправительственных организаций.

Напомним, орден Почётного легиона учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет несколько степеней: две высшие — кавалера Большого креста и великого офицера, после которых по убыванию следуют степени командора, офицера и кавалера.