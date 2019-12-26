Пугачева и Галкин снялись в новогоднем фильме Насти Ивлеевой

"Смотрите веселый легкий новогодний фильм!" — написала Пугачева.

В комедийном видео, которое сегодня было опубликовано на YouTube, артистка играет саму себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, шутит и поет.

Настя Ивлеева вместе с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером играют обычных людей, которые оказываются в одном вагоне электрички, которая едет в Москву 31-го декабря.

Каждый из героев о чем-то мечтает: телеведущая о шоу, юморист о зрителях и сцене, а блогер о клипе. В Новый год все их пожелания исполняются.



Алла Пугачева

В картине снялись: Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Мария Миногарова, Кристина Орбакайте, Юлия Зиверт и другие.

За несколько часов YouTube-фильм набрал более 500 тысяч просмотров.