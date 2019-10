Тейлор Свифт получит награду «Исполнитель десятилетия» на AMA

Тейлор Свифт будет отмечен как артист десятилетия на Американской музыкальной премии 2019 года. Кроме получения награды, мировая суперзвезда представит свое шоу, чтобы отпраздновать главные хиты ее 13-летней карьеры.



Taylor Swift

Свифт выиграла больше АМА, чем любой другой артист в этом десятилетии. Майкл Джексон в настоящее время - рекордсмен АМА, у него с 24 победами. Свифт также получила большинство премий АМА среди женщин-артистов в истории - 23.

Певица также номинирована в пяти номинациях на премию 2019 года, включая Артиста года, любимая женщина-артист поп/рок и любимый современный артист. Ее хит "You Need to Calm Down" номинирован на любимое музыкальное видео, а ее последний альбом Lover номинирован в категории любимых поп/рок-альбомов.

«Влияние Тейлор на музыку в этом десятилетии неоспоримо, и ее выступления на American Music Awards были поистине впечатляющими, - заявил исполнительный вице-президент Dick Clark Productions по программированию и развитию Марк Бакко. - Мы очень рады почтить ее как нашего артиста десятилетия и не можем дождаться, когда она поразит всех эпическим, охватывающим всю карьеру шоу в отличие от любого другого!»

Чтобы отметить конец десятилетия, AMA 2019 года отметит последние 10 лет одними из самых запоминающихся моментов в музыке и живыми выступлениями известных мировых музыкантов.

Post Malone - самый номинированный исполнитель вечера с семью номинациями, в то время как Ариана Гранде и Билли Эйлиш следуют за ними с шестью номинациями. Свифт и Lil Nas X номинированы 5 раз, а Билли Рэй Сайрус, Халид и Элла Май - по четыре раза.

Американская музыкальная премия 2019 года будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC из театра Microsoft в Лос-Анджелесе 24 ноября.