Вячеслав Бутусов переделал старые хиты в танго и блюз

Вячеслав Бутусов готовит первый альбом своей новой группы, и параллельно переделывает старые хиты «Наутилуса Помпилиуса» на новый лад (смотреть клипы).РокКлипыВячеслав Бутусов выложил видеоклипы на новые аранжировки хитов Nautilus Pompilius. «Титаник» теперь звучит в танго-версии, а «Прогулки по воде» — в блюз-варианте с гуслями. «Специально для наших дорогих преданных терпеливых соратников в преддверии нового титанического альбома». Вячеслав БутусовБыстрый поиск: Вячеслав Бутусов Добавить комментарий
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