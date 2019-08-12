Вячеслав Бутусов переделал старые хиты в танго и блюз

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Вячеслав Бутусов готовит первый альбом своей новой группы, и параллельно переделывает старые хиты «Наутилуса Помпилиуса» на новый лад (смотреть клипы).
Вячеслав Бутусов выложил видеоклипы на новые аранжировки хитов Nautilus Pompilius. «Титаник» теперь звучит в танго-версии, а «Прогулки по воде» — в блюз-варианте с гуслями.

«Специально для наших дорогих преданных терпеливых соратников в преддверии нового титанического альбома».

Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов

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