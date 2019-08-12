Вячеслав Бутусов переделал старые хиты в танго и блюз

Об этом он сообщил в своём паблике «ВКонтакте», предложив поклонникам угадать название коллектива или новой пластинки. Конкурс, за победу в котором был обещан «специальный подарок от Вячеслава Бутусова», завершился, однако правильные ответы музыкант раскрывать пока не стал.





Друзья! Спасибо вам за участие в конкурсе. Названия угаданы, но озвучены они будут, когда придёт время. А со списком песен можно ознакомиться уже сейчас, — написал Вячеслав.