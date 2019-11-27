The Weeknd признался в своей бессердечности

В треке Heartless музыкант признается, что он стал бессердечным из-за множества душевных переживаний, политики, любовных связей и глянцевых журналов. «Все эти деньги и эта боль сделали меня бессердечным», - говорит The Weeknd под минималистичный набор битов.

Трек вышел на лейбле Republic Records. О планах снять клип на песню музыкант не сообщает.



The Weeknd

В этом году он выпустил еще два трека в коллаборации с другими артистами – Lost in the Fire совместно с французским продюсером и диджеем Gesaffelstein и Power Is Power с Трэвисом Скоттом и SZA, вдохновленный "Игрой престолов". Также музыкант исполнил небольшую роль в предстоящей криминальной трагикомедии "Неограненные алмазы" братьев Джошуа и Бена Сафди.