Юлия Савичева посоветовала девушкам: «Забудь»

— Мы снимали несколько часов подряд. А в конце съемочного дня я предложила режиссеру снять несколько сцен так, как я ощущаю эту песню. И начала танцевать. Без постановки, без сценария. Я двигалась так, как чувствовала. В результате больше половины видео мы сняли за несколько дублей. Все чувства и эмоции - такие, какие есть, — рассказала певица в инстаграме.
Новое видео, пишет Intermedia, Савичева посвятила «каждой девушке, которая пережила расставание, боль, любую эмоциональную зависимость, всем тем, кто смог отпустить, забыть, жить дальше и быть счастливой».
— Давайте выплескивать эмоции через танец, через музыку, через стихи? На своём примере знаю, что любую ситуацию в жизни легче пережить через творчество и самовыражение, — рассуждает певица.
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