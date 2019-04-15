Юлия Савичева посоветовала девушкам: «Забудь»

«Этим постом я хотела бы прекратить поток слухов и домыслов, которые на днях появились в прессе. Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было 3 года, Макс впервые вывел меня на сцену и мы танцевали под песню группы «Конвой», где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на «Фабрике звезд 2», написал красивейшие «Высоко» и «Прости за любовь». За возможность выступить на Евровидении.