Юрий Башмет проведет фестивали в Москве и Сочи

12 вечеров, 8 концертных площадок - таков будет фестиваль в Москве, первый фестиваль Юрия Башмета в столице. Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля...

«Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой. Удивительно, что уже 13 лет у нас существует большой фестиваль искусств в Сочи, музыкальные фестивали в других городах. Но до сих пор не было крупного фестиваля в Москве. Поэтому к формированию программы столь большого фестиваля в Москве мы подошли очень серьезно, постаравшись максимально насытить первый фестиваль в столице», - отмечает художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Фестиваль откроется в день рождения маэстро Башмета, 24 января, большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского, и станет своеобразным подарком столичным меломанам. «Солистами Москвы» и оркестром «Новая Россия» будет дирижировать Александр Сладковский.

«Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт-открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на день рождения. Это будет своего рода моя артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке», - говорит маэстро Башмет.

Мероприятия фестиваля пройдут сразу на 8 площадках города: Концертный зал «Зарядье», Московский международный Дом музыки, Театр «Современник», Концертный зал им. П.И. Чайковского, «Геликон-опера», Башмет-Центр, театр «Новая опера», Детский музыкальный театр им. Сац и Большой зал Московской консерватории. Программа Первого Зимнего международного фестиваля искусств в Москве включила в себя не только мировые премьеры, без которых по доброй традиции не обходится ни один фестиваль маэстро Башмета ни в одном городе мира, но и собрала все лучшее, что когда-либо показывали зрителям других городов.

28 января в Московском международном доме музыки пройдет показ оперы «Евгений Онегин» в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

31 января и 1 февраля гостям фестиваля представят спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра «Современник». Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и с тех пор «Не покидай свою планету» идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом.

3 февраля продолжится фестиваль невероятным международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кино-композитора Армана Амара «Лейла и Маджнун», написанная на арабском языке.

А 4 февраля на сцене театра «Новая опера» зрительскому вниманию представят музыкально-драматическую постановку «Фантастическая Кармен» - авторскую сценическую версию Юрия Башмета, сочетающую в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме «Кармен» и одноименной оперы Бизе. В спектакле примут участие артисты балета Большого театра России (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков), известные драматические актеры (Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин), всемирно известные оперные солисты (Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Максим Пастер (тенор), Олег Цыбулько (бас), и конечно, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством прославленного маэстро Юрия Башмета.

6 и 7 февраля в Театре им. Сац состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского и в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Георгия Исаакяна «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском».

Завершит цепочку спектаклей постановка «Ван Гог. Письма к брату» 8 февраля на сцене концертного зала «Зарядье», в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов. Финальным аккордом праздничного фестиваля станет гала-концерт закрытия 10 февраля в Большом зале консерватории в Москве. В программа концерта прозвучат произведения композиторов из разных стран мира, написанных по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет. А также прозвучат две мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте будет принимать участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Также в течение фестиваля состоятся концерт лауреатов первых премий Международного конкурса композиторов разных лет (26 января, Башмет-центр), концерт из 6 Бранденбургских концертов И.С. Баха в исполнении «Солистов Москвы» под управлением маэстро Башмета (30 января, концертный зал «Зарядье»), мастер-классы в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», концерты камерной музыки, выставки в фойе концертных залов и многое другое. Полную программу см. ниже.

Сочи

А уже с 12 по 23 февраля 2020 года в Сочи состоится один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны - XIII Зимний международный фестиваль искусств, артистический директор – Юрий Башмет. Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, детские спектакли, образовательные проекты, а также лекции и мастер-классы… все это – далеко не полный список того, что ожидает гостей Зимнего международного фестиваля искусств в феврале в прекрасном городе Сочи.

Вот уже 13 лет, как на две зимние недели южный курорт превращается едва ли не в главную культурную площадку страны: фестиваль ждут не только местные жители, в Сочи съезжаются ведущие культурные деятели, директора фестивалей, мировые звезды, журналисты и туристы. Ведь именно здесь и именно в это время формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры, проходят конференции, концерты, спектакли. И каждый из жанров, безусловно, найдет в постолимпийской столице своего зрителя и слушателя.

«Самое главное, что наш фестиваль не просто живет, но и с каждым годом получает все большие и поддержку, и внимание. Когда в 2014 году фестиваль совпал с Олимпийскими Играми в Сочи, они украсили фестиваль внешне, а фестиваль стал культурной начинкой Игр. Фестиваль переживал различные стадии, но он сразу о себе заявил, причем именно как фестиваль искусств, но основа – классическая музыка. Для меня фестиваль - это особый мир, где каждый концерт должен быть не похож на другой. Где мы должны публику и радовать, и открывать что-то новое. И тогда все почувствуют, даже может быть до конца не осознают, но точно почувствуют, что они присутствуют на совершенно особенном культурном действе», - отмечает бессменный художественный руководитель форума, маэстро Юрий Башмет.

Каждый Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета – одновременно и синтез искусств, и поле для экспериментов. В 2020 году традиционно состоится целый ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое другое. При этом в большинстве событий маэстро Башмет принимает участие лично: в качестве художественного руководителя, солиста и дирижера трех своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Традиционно фестиваль будет открываться спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 12 февраля на сцене Зимнего театра. Уже на протяжении 4 лет этот спектакль является своего рода изюминкой основной программы фестиваля. Как отмечает маэстро Башмет, этот спектакль не может надоесть, ведь каждый раз, несмотря на одинаковый текст, Константин Хабенский произносит его чуть по-разному, импровизирует. При этом сам спектакль идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом, а в 2017 году среди зрителей «Не покидай свою планету» на X Юбилейном фестивале в Сочи был президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Большой гала-концерт открытия фестиваля состоится на сцене Зимнего театра 13 февраля. В нем примут участие маэстро Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр («Оркестр Будущего»), а также всемирно известные солисты – сопрано Ольга Кульчинская (сопрано), скрипачка Клара Джуми Кан (Корея), флейтист Массимо Мерчелли (Италия) и другие.

Следуя идее, что каждый вечер должен быть не похож на предыдущий, ежегодный этнический концерт (14 февраля) в этом году будет представлен выступлением африканской исполнительницы Соны Йобартех, искусно владеющей уникальным музыкальным инструментом, смеси гитары и арфы, получившей название «кора».

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 20 февраля, выступит пятикратный номинант премии «Грэмми», знаменитый американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио с программой посвященной великому джазовому музыканту прошлого Эрролу Гарнеру.

Вечер балета 16 февраля будет представлен спектаклем в хореографии Артура Пита The Mother (по мотивам сказки «История одной матери» Андерсена) в исполнении примы-балерины Лондонского Королевского балета Натальи Осиповой и Джонатана Годдара.

Еще один вечер впервые в истории фестиваля будет отдан гала-концерту оперных звезд в рамках международного проекта «Опера – за мир» 19 февраля. На сцену Зимнего театра в концерте «Итальянское бельканто» выйдут сопрано Номбуэло Йенди (Южная Африка), меццо-сопрано Виктория Каркачева (Россия), тенор Алек Карлсон (США), баритон Деннис Хмеленский (Германия), басс-баритон Герман Алькантара (Аргентина). Компанию солистам составят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Корчака.

Еще один новый жанр для сочинского фестиваля – концерт музыки Барокко 21 февраля. Силами знаменитого итальянского коллектива La Magnifica Comunità под управлением скрипача и дирижера Энрико Казацца, а также солистки Раффаэллы Миланези (меццо-сопрано) слушатели совершат музыкальное путешествие по следам Марко Поло: из Италии в Турцию, Персию, Индию и Китай эпохи Барокко.

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. 15 февраля в Зимнем театре состоится музыкальный спектакль «Ван Гог. Письма к брату», где в роли чтеца выступит актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов.

А 17 февраля состоится мировая премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском», в авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета, написанная специально по заказу фестиваля.

Еще три мировые премьеры вошли в программу гала-концерта закрытия: слушателям представят сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет.

А 22 февраля, как и уже несколько последних лет, на фестивале пройдет Детский день. В Зимнем театре состоится спектакль Российского академического молодежного театра «Я хочу в школу», в течение дня также будут проходить мастер-классы как для детей, так и для педагогов общеобразовательных школ города Сочи, выбор лучшего театрального класса. Но детские программы не ограничатся одним днем: в течение всего фестиваля в Зимнем театре будут происходить развивающие и развлекательные мероприятия для детей.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится пространством только главной площадки – Зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума также в Зале камерной и органной музыки города Сочи. Так, 15 февраля здесь состоится уже третий Турнир Поэтов, на следующий день – Бетховен-марафон из сонат для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена, а 17 февраля – программа, посвященная Араму Хачатуряну и другим композиторам «армянской пятерки». В исполнении Трио Хачатуряна прозвучит музыка Бабаджаняна, Мирзояна, Сарьяна, Худояна и Арама Хачатуряна.

18 февраля в Органном зале пройдет специальный проект «Танцы с контрабасом», участие в котором примут Артем Чирков (контрабас), Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка), Максим Рубцов (флейта), Илья Козлов (скрипка), а также Квартет им. Танеева и Квартет им. Рахманинова. А 21 февраля там же состоится ежегодный, Пятый Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру.

Также в Зале камерной и органной музыки пройдут отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии. Помимо Музыкальной академии, свое развитие в рамках XIII Фестиваля искусств получат лаборатория видео-арта, Школа фотографии и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре. Пройдет серия открытых лекций Лектория фестиваля. А также по традиции в рамках фестиваля состоится Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии.

«Мы для того устремляемся в каждый следующий год, в каждый следующий фестиваль, чтобы у молодого поколения появился стимул. Кто-то захочет в будущем заниматься анимацией, кто-то музыкой, кто-то посмотрит наш спектакль и захочет стать актером. Это то, что помогает всем нам проживать жизнь с целью, делать каждый следующий фестиваль все более интересным», - отмечает маэстро Башмет.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за чуть более чем 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе. Полную программу см. ниже.

Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Программа фестиваля

Артистический директор Юрий Башмет

24 января

Концертный зал им П.И. Чайковского

Гала – концерт открытие фестиваля

«Артистический манифест Юрия Башмета»

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Дирижер: Александр Сладковский

26 января

Башмет - Центр

Гала – концерт лауреатов 1 премий разных лет Международного конкурса композиторов

28 января

Московской Международный Дом Музыки

«Евгений Онегин» авторская версия Юрия Башмета

Актеры: Ольга Литвинова и Константин Хабенский

Солисты оперы:

Жаля Исмаилова - Татьяна

Карина Хэрунц - Ольга

Юрий Городецкий - Ленский

Андрей Жилиховский - Онегин

Олег Цыбулько - Гремин

Анастасия Бибичева - Ларина

Александра Саульская-Шулятьева – няня

30 января

Концертный зал Зарядье

И.С. Бах 6 Бранденбургских концертов

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Дирижер и солист: Юрий Башмет

31 января / 01 февраля

Театр «Современник»

Спектакли «Не покидай свою планету»

Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

03 февраля

Концертный зал им. П.И. Чайковского

Международный оперный проект

Этническая опера

Арман Амар «Лейла и Маджнун»

04 февраля

Театр «Новая Опера»

«Фантастическая Кармен»

Авторская версия Юрия Башмета

Актеры:

Михаил Трухин

Ольга Ломоносова

Евгений Стычкин

Солисты оперы:

Шишкова Ирина

Цыбулько Игорь

Максим Пастер

Солисты балета:

Екатерина Шипулина

Руслан Скворцов

Александр Волчков

07 февраля

Театр Сац

Хоровая опера

«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском»

В авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета

Мировая премьера

08 февраля

Концертный зал Зарядье

«Ван Гог. Письма к брату»

С участием Евгения Миронова и Юрия Башмета

10 февраля

Большой зал консерватории

Гала – концерт закрытие фестиваля

В программе:

В. Воронов Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра (Мировая премьера)

К. Бодров пьеса для альта и симфонического оркестра (Мировая премьера)

А. Сюмак «Двенадцать» на стихи А. Блока

Солисты: Ольга Кульчинская (сопрано) и Ярослав Абаимов (тенор)

А. Гондай Концерт для альта с оркестром

Солист: Юрий Башмет

А. Чайковский «Слово о Полку Игореве»

Солист: Юрий Башмет

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной

Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Дирижеры: Клаудио Ванделли (Италия) и Юрий Башмет

XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Программа (только Зимний театр)

Артистический директор Юрий Башмет

12 февраля

«Не покидай свою планету»

Спектакль по мотивам произведения А. де Сент Экзюпери «Маленький принц»

Режиссер Виктор Крамер

Константин Хабенский

Юрий Башмет

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

13 февраля

Гала – концерт открытия фестиваля

Солисты: Ольга Кульчинская (сопрано, Россия)

Клара Джуми Кан (скрипка, Корея), Массимо Мерчелли (флейта, Италия)

Шао Тиан Шуаи (вокал, Китай)

Юрий Башмет (альт)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет

14 февраля

Этнический концерт

Сона Йобартех /Sona Jobarteh/ (Гамбия)

15 февраля

Музыкальный спектакль

«Ван Гог. Письма брату»

Евгений Миронов,

Юрий Башмет

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

16 февраля

Вечер балета

Наталья Осипова и Джонатан Годдар в балете «Мать» («The Mother»)

хореография Артура Питы

17 февраля

Хоровая опера

«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском»

В авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета

18 февраля

Премьера фестиваля

Музыкальный спектакль «Женщины Сочи. Портрет»

Режиссеры – Эдуард Бояков и Сергей Глазков

Сценограф: Александр Цветной (Кудрявцев)

Драматурги: Владимир Забалуев, Денис Ретров, Марина Крапивина, Елена Исаева.

Шеф-драматурги – Владимир Забалуев и Эдуард Бояков

Композитор: Кузьма Бодров

Актрисы: Светлана Немоляева, Алика Смехова, Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Лидия Кузнецова, Кристина Пробст, Анна Галинова

19 февраля

Гала – концерт в рамках международного проекта «Опера во имя Мира – Ведущие юные голоса мира»

«Итальянское бельканто»

Солисты:

Сопрано: Номбулело Йенде (ЮАР)

Меццо-сопрано: Виктория Каркачева (Россия)

Тенор: Алек Карлсон (США)

Баритон: Деннис Чмеленски (Германия)

Бас-баритон: Герман Алькантара (Аргентина)

Всероссийский юношеский симфонический оркестр Дирижер: Дмитрий Корчак

20 февраля

Вечер Джаза

Эрролу Гарнеру посвящается

Кристиан Сандс Трио (США)

/Christian Sands Trio/

21 февраля

Концерт Музыки БАРОККО

Музыкальное путешествие по следам Марко Поло

Италия – Турция – Персия – Индия – Китай

Солистка: Раффаэлла Миланези (меццо – сопрано)

Ансамбль La Magnifica Comunità (Италия)

Художественный руководитель: Энрико Касазза

22 февраля

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ

«Я хочу в школу»

Спектакль Российского академического молодежного театра (РАМТ)

Авторы: Андрей Жвалевский и Евгений Пастернак

Режиссер: Александр Баркар

Хореограф: Дмитрий Бурукин

Художник: Юлия Пичугина

23 февраля

Гала – концерт закрытия фестиваля

Солисты:

Санвоок Ким (фортепиано)

Нико Коук (гитара, Германия)

Мировые премьеры произведений Оскара Бьянки, Тошио Хосакава, Николо Кампогранде

Дирижер: Юрий Башмет