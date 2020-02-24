Башмет о деньгах через папу министра культуры: Они смогут доверять друг другу!

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Пресс-конференция в честь завершения XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета прошла в Зимнем театре Сочи.

NEWSmuz.com спросил у Юрия Башмета о ситуации вокруг решения министерства культуры РФ о переходе всего проектного финансирования через общероссийскую общественно-государственную организацию «Российский фонд культуры». Выделено всего 2.8 млрд руб на проекты, экспертизой и прямым финансированием которых будет заниматься отныне не министерство, а фонд культуры. Насколько этично, что миллиарды от министерства пойдут через фонд, соучредителем которого является отец министра культуры Ольги Любимовой (ректор Щепки Борис Любимов), и заодно сам Башмет?

Сначала Башмет признался, что впервые слышит об этом, поскольку решение было принято уже после начала фестиваля в Сочи, и ему было некогда следить за новостями.

«Этично или не этично? Я бы сказал, что самим своим названием фонд культуры имеет право заниматься проектами, связанными с культурой. У них, насколько я знаю, есть большие интересные архивы, это выглядит как явное оживление. А то, что папа и дочь… Не знаю. Есть же правило, чтобы не работали в одном месте отец и сын или дочь. Фонд культуры — все-таки скорее общественная организация. Может, даже и хорошо. Они смогут доверять друг другу…»

Еще в начале фестиваля Башмет заявил, что все разногласия по финансированию и поддержке фестиваля от сочинских и краснодарских властей разрешены (на их отсутствие он жаловался в прошлом году), взаимопонимание достигнуто. Что и подтверждали улыбчивые и веселые лица красивых (подчеркнем) дам от культуры — министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной и заммэра Сочи Полины Деняк. Они даже шутливо поспорили, кто столица края — Сочи, как все думают, или Краснодар. Но все равно пообещали договориться.

Пресс-конференция
Пресс-конференция

Юрий Башмет был благодушен. Он рассказал, что после концерта знаменитого кубинского пианиста Чучо Вальдеса спросил его за ужином, кто учил его играть на рояле. И тот ответил, что его учила одна русская женщина из специалистов, которые СССР посылал помогать развивающимся странам. А она, в свою очередь, училась у знаменитого педагога Нейгауза. И это стало традицией. На конкурсы приезжают музыканты из Германии, Японии, других стран, и сразу слышно, что они учились на русской школе. Поговоришь, и выясняется, что они ученики Веры Горностаевой или Виктора Третьякова, и каких-то других русских педагогов.

«А чему мы их учим? Точности, верности тексту. Тому, что сегодня зачастую подвергается экстраполяциям. Многие смелые меняют ноты, меняют текст автора. Когда я учился в консерватории, за такое один раз предупредили, а во второй раз — выгнали. Серьезно! А теперь эта вкусовщина цветет. Надо уберечь молодого музыканта от таких соблазнов. Такое спекулятивное исполнение тут же приобретает внимание и даже успех на несколько лет».

Директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко порадовался за музыкальную пытливость сочинцев. Он вспомнил, что на первый конкурс молодых композиторов в зал пришло «примерно три сочинца», а в этом году зал был уже полон. Несмотря на заведомую сложность произведений новых композиторов.

Подаренная картина
Подаренная картина

Дмитрий Гринченко объявил, что следующий Зимний фестиваль в Сочи пройдет с 15 по 28 февраля 2021 года. А художница Жанна Отченаш из Ангарска, а нынче житель Сочи, подарила Юрию Башмету картину с его изображением.

Вадим ПОНОМАРЕВ

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