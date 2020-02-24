Башмет о деньгах через папу министра культуры: Они смогут доверять друг другу!

NEWSmuz.com спросил у Юрия Башмета о ситуации вокруг решения министерства культуры РФ о переходе всего проектного финансирования через общероссийскую общественно-государственную организацию «Российский фонд культуры». Выделено всего 2.8 млрд руб на проекты, экспертизой и прямым финансированием которых будет заниматься отныне не министерство, а фонд культуры. Насколько этично, что миллиарды от министерства пойдут через фонд, соучредителем которого является отец министра культуры Ольги Любимовой (ректор Щепки Борис Любимов), и заодно сам Башмет?

Сначала Башмет признался, что впервые слышит об этом, поскольку решение было принято уже после начала фестиваля в Сочи, и ему было некогда следить за новостями.

«Этично или не этично? Я бы сказал, что самим своим названием фонд культуры имеет право заниматься проектами, связанными с культурой. У них, насколько я знаю, есть большие интересные архивы, это выглядит как явное оживление. А то, что папа и дочь… Не знаю. Есть же правило, чтобы не работали в одном месте отец и сын или дочь. Фонд культуры — все-таки скорее общественная организация. Может, даже и хорошо. Они смогут доверять друг другу…»

Еще в начале фестиваля Башмет заявил, что все разногласия по финансированию и поддержке фестиваля от сочинских и краснодарских властей разрешены (на их отсутствие он жаловался в прошлом году), взаимопонимание достигнуто. Что и подтверждали улыбчивые и веселые лица красивых (подчеркнем) дам от культуры — министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной и заммэра Сочи Полины Деняк. Они даже шутливо поспорили, кто столица края — Сочи, как все думают, или Краснодар. Но все равно пообещали договориться.

Юрий Башмет был благодушен. Он рассказал, что после концерта знаменитого кубинского пианиста Чучо Вальдеса спросил его за ужином, кто учил его играть на рояле. И тот ответил, что его учила одна русская женщина из специалистов, которые СССР посылал помогать развивающимся странам. А она, в свою очередь, училась у знаменитого педагога Нейгауза. И это стало традицией. На конкурсы приезжают музыканты из Германии, Японии, других стран, и сразу слышно, что они учились на русской школе. Поговоришь, и выясняется, что они ученики Веры Горностаевой или Виктора Третьякова, и каких-то других русских педагогов.

«А чему мы их учим? Точности, верности тексту. Тому, что сегодня зачастую подвергается экстраполяциям. Многие смелые меняют ноты, меняют текст автора. Когда я учился в консерватории, за такое один раз предупредили, а во второй раз — выгнали. Серьезно! А теперь эта вкусовщина цветет. Надо уберечь молодого музыканта от таких соблазнов. Такое спекулятивное исполнение тут же приобретает внимание и даже успех на несколько лет».

Директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко порадовался за музыкальную пытливость сочинцев. Он вспомнил, что на первый конкурс молодых композиторов в зал пришло «примерно три сочинца», а в этом году зал был уже полон. Несмотря на заведомую сложность произведений новых композиторов.



Подаренная картина

Дмитрий Гринченко объявил, что следующий Зимний фестиваль в Сочи пройдет с 15 по 28 февраля 2021 года. А художница Жанна Отченаш из Ангарска, а нынче житель Сочи, подарила Юрию Башмету картину с его изображением.

Вадим ПОНОМАРЕВ