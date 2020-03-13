Букмекеры оценили шансы Little Big на Евровидении

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Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на Евровидении после премьеры клипа на песню Uno, которую коллектив исполнит на конкурсе.

Об этом сообщает портал Eurovisionworld, собирающий данные от букмекерских контор.

По мнению экспертов, Little Big займут пятое место. В среднем вероятность победы российских участников оценили в семь процентов. В пятерке лидеров оказались также Болгария, Литва, Исландия и Швейцария.

Little Big
Little Big

Одна из букмекерских контор поставила Little Big на первое место.

Презентация песни Uno существенно не повлияла на оценку букмекеров, однако шансы, по их мнению, в последние несколько дней снизились. Ранее эксперты пророчили Little Big бронзу.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая.

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