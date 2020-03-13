Букмекеры оценили шансы Little Big на Евровидении

Бригада У: Во сколько начинается ваше утро?



Илья: Когда как. Если съёмки клипа — иногда мы не ложимся. Стандартно — в 9-10 часов.



Софья: Так как я единственная девушка в коллективе, обычно подстраиваюсь под тайминг ребят, поэтому делаю всё очень быстро и встаю с ними одновременно.