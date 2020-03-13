Букмекеры оценили шансы Little Big на Евровидении

Об этом сообщает портал Eurovisionworld, собирающий данные от букмекерских контор.
По мнению экспертов, Little Big займут пятое место. В среднем вероятность победы российских участников оценили в семь процентов. В пятерке лидеров оказались также Болгария, Литва, Исландия и Швейцария.
Одна из букмекерских контор поставила Little Big на первое место.
Презентация песни Uno существенно не повлияла на оценку букмекеров, однако шансы, по их мнению, в последние несколько дней снизились. Ранее эксперты пророчили Little Big бронзу.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая.
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