Джастин Бибер побил рекорд Элвиса

Как сообщает NME, новый альбом музыканта «Changes» попал на вершину американских чартов Billboard, и таким образом Джастин стал самым молодым в истории артистом, семь пластинок которого возглавили чарты.

Пресли установил свой рекорд в 1961 году, когда ему было 26 лет: тогда верхние строчки чартов занял его седьмой альбом «Blue Hawaii». Биберу на сегодняшний момент 25 лет, а впервые его релиз возглавил музыкальные рейтинги в 2010 году, когда ему было всего 16 – это был дебютный альбом Джастине «My World 2.0».



Justin Bieber

Альбом «Changes» вышел 14 февраля 2020 года и стал его первым релизом за пять лет. В него вошли 16 оригинальных треков и ремикс сингла «Yummy».