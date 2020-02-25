Джастин Бибер побил рекорд Элвиса

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Джастин Бибер установил новый музыкальный рекорд, который последние 59 лет принадлежал Элвису Пресли.

Как сообщает NME, новый альбом музыканта «Changes» попал на вершину американских чартов Billboard, и таким образом Джастин стал самым молодым в истории артистом, семь пластинок которого возглавили чарты.

Пресли установил свой рекорд в 1961 году, когда ему было 26 лет: тогда верхние строчки чартов занял его седьмой альбом «Blue Hawaii». Биберу на сегодняшний момент 25 лет, а впервые его релиз возглавил музыкальные рейтинги в 2010 году, когда ему было всего 16 – это был дебютный альбом Джастине «My World 2.0».

Justin Bieber
Justin Bieber

Альбом «Changes» вышел 14 февраля 2020 года и стал его первым релизом за пять лет. В него вошли 16 оригинальных треков и ремикс сингла «Yummy».

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