Джастин Бибер стал самым популярным певцом на Spotify

Как сообщает Forbes, он стал первым исполнителем, семь песен которого набрали по миллиарду воспроизведений.



Justin Bieber

Во многом этого произошло благодаря треку "I don’t care", записанному совместно с Эдом Шираном для альбома британского музыканта Collaborations No.6. Эта композиция как раз стала седьмой.

Самой популярной песней Бибера на Spotify остается "Love yourself", выпущенная в 2015 году. По данным Forbes, у нее сейчас 1,3 миллиарда прослушиваний.

За ней следуют хиты: "Sorry, what do you mean?", "Despacito" (ее Джастин Бибер исполнил с Луисом Фонси и Дэдди Янки), "Let me love you" и "Cold water".

За всю историю существования Spotify (сервис был образован в 2006 году) менее 80 треков смогли достичь миллиарда прослушиваний и более.