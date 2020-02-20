Фестиваль Башмета показал лучшие новые голоса

Сначала надо, наверное, объяснить про Opera for Peace. Это международный проект, гендиректором которого стала консультант конкурса королевы Сони в Осло и BBC Proms Джулия Лагаузер (Франция), а соучредителями — известный российский вокальный педагог и руководитель Молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, культурный эксперт ООН и ЮНЕСКО Паоло Петрочелли (Италия), педагог Королевской оперы Ковент-Гарден Камал Хан, сопрано Суми Чо и баритон Томас Хэмпсон. А по сути это глобальный проект по продвижению молодых талантливых вокалистов. Среди которых, кстати, лоуренс Браунли и Дмитрий Корчак.

В Сочи они привезли пятерых талантов: сопрано Номбулело Йенде (ЮАР), меццо Виктория Каркачева (Россия), тенор Алек Карлсон (США), баритон Деннис Чмеленски (Германия) и бас-баритон Герман Алькантара (Аргентина). И нашли повод их объединить — петь только известные оперы бельканто — Россини (тут на фестивале есть даже Эрнесто Паласио, директор Оперного фестиваля Россини в Пезаро, он в качестве педагога по вокалу в Академии для молодых музыкантов), Доницетти, Беллини и Верди. Оркестр «Новая Россия» обошелся без своего худрука Башмета, им дирижировал певец и с некоторых пор дирижер Дмитрий Корчак.

Вообще-то после первых петухов у Денниса Чмеленски в каватине Фигаро из «Севильского цирюльника» показалось, что дело гиблое. И привезли каких-то начинающих, причем немало заплативших, как принято в российских детских конкурсах. Но немецкий баритон реабилитировался очень быстро — уже в следующем дуэте Фигаро и Розины с чернокожей сопрано необъятных размеров Номбулело Йенде из ЮАР. Впрочем, внимание привлекла скорее Йенде — невероятной красоты тембром, идущим словно из глубин тела чарующим голосом и яркой внешностью. Зимний театр сразу буквально влюбился в Йенде, и было за что.



Деннис Чмеленски и Номбулело Йенде

Йенде снова и снова повторяла свои удивительные фокусы со звуком — Casta Diva из «Нормы» буквально парила в воздухе. Справедливости ради стоит сказать, что голосу Номбулело Йенде пока не хватает мощи и масштабности, она выглядит скорее камерной, но какие ее годы — ей всего 29. Она успела завоевать Гран-при и приз зрительских симпатий на конкурсе бельканто имени Беллини во Франции (2018), и явно на этом не остановится. Например, в дуэте Нормы и Адальжизы она влегкую перепела Викторию Каркачеву из Большого театра, ученицу Центра Галины Вишневской и самого Дмитрия Вдовина. И даже сложнейшую партию Анны Болейн у Доницетти спела без видимых сложностей и абсолютно технически безошибочно. Это, конечно, главное открытие концерта. И большие надежды на будущее.



Номбулело Йенде и Виктория Каркачева

Еще одним открытием стал аргентинский бас-баритон Герман Алькантара, полный тезка знаменитого гватемальского композитора, имя которого носит национальная консерватория и чей профиль есть на денежной купюре этой страны. Этот Герман пока не так известен, но в нем есть все, что мы любим в аргентинских и уругвайских певцах — прекрасная вокальная школа, демоническая внешность и истинная страстность. Басовых партий он так и не спел, но баритоны были прекрасны. Герман масштабно спел Родриго в дуэте из «Дон Карлоса», затем короля Альфонсо из редко исполняемой в России оперы «Фаворитка» Доницетти, и перепел все ту же Каркачеву в дуэте Альфонсо и Леоноры.

Каркачевой просто не повезло с выбором партнеров, потому что в сольном исполнении арии Сары из «Роберто Деверё» Доницетти она была весьма убедительна. Холодная природа ее меццо хороша для нордических ролей, на фоне очень эмоциональных партнеров она теряется.

Тенор Алек Карлсон (США) тоже произвел приятное впечатление, но на фоне переизбытка теноров не совсем понятно, чем он собирается удивлять. У него грамотная школа, голос «со слезой» в верхнем регистре, что он показал в дуэте Карло и Родриго из «Дон Карлоса», но все слишком шаблонно. Он предсказуем. Хорошо ли это для карьеры, скоро услышим.

Отдельно стоит сказать про оркестр «Новая Россия» и ее дирижера в этот вечер Дмитрия Корчака. Вообще-то он попал в программу Opera for Peace как тенор. Зачем было ставить его в программу как дирижера — великая тайна. Оркестр не стал слушаться начинающего дирижера и имел, возможно, к тому основания. Когда вступать и темп — на этом роль дирижера Корчака и зафиксировалась. В остальном оркестр жил своей жизнью. Корчак был тут лишним. Возможно, рановато ему дирижировать большими оркестрами. Хотя со струнными ансамблями он разбирался неплохо. Но в итоге получилась почти каша. Оркестр играл, перекрывая солистов. А Корчак энергично махал руками, призывая еще более перекрывать, музыканты просто отказывались этому подчиняться. Но и самостоятельно сорганизоваться не смогли. Было странно, мягко говоря. Денис Власенко смотрелся бы в этом концерте гораздо органичнее, но его не позвали.

Завершился гала-концерт квинтетом из всех солистов «Турка в Италии» Россини, - ничего другого на пятерых просто не нашлось. Да и ладно. Получилось эффектно, будто демонстрация выучки в концертном исполнении. Никто из певцов, кажется, эту оперу никогда и не пел. Зато живо и искрометно.

А вот для знатоков следить за карьерами южноафриканки Номбулело Йенде и аргентинца Германа Алькантара теперь придется.

Вадим ПОНОМАРЕВ