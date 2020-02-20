Ирина Ортман лирична в «Лирике»

Это третий студийный альбом певицы. Он состоит из 8 треков.

«8 композиций, число бесконечности. Продолжение пластинки "Только твоя", содержащей танцевальные треки и вышедшей в апреле 2019 года на "Первом Музыкальном Издательстве". 8 смысловых песен, которые затронут чувства каждого человека. Заглавный сингл "Роман" - история любви певицы, личная, честная, искренняя, вышла на неделю раньше - 14 февраля в День Всех Влюбленных», - сообщает издатель.

Более того, Ирина Ортман уже сейчас пообещала, что в мае,планирует презентовать еще один мини-альбом к годовщине 75-летия Победы.



Лирика

«Я счастлива, что могу быть разной, петь разную музыку и мой слушатель меня в этом поддерживает. Я благодарна всем авторам, причастным к этому релизу и обещаю не сбавлять оборотов. Будьте любимы взаимно! Всегда!» - говорит Ирина Ортман.