Ирина Ортман прошла мимо поезда «Киев-Москва»

«Целых пять лет я не снимала клипы. Просто не складывалось, хотя планы были... В конце 2019 года ситуация изменилась, у меня появилась песня «Киев Москва» Леши Романова и мой друг, талантливейший режиссер Георгий Волев сказал «Снимаем однозначно!». Сегодня я счастлива поделиться этим событием в моей жизни, клип наполнен динамикой, сомнениями, чувствами! Уверена, каждый найдёт в нем чуточку себя! Будьте взаимно любимы всегда!», - говорит Ирина Ортман.

В клипе Ирина Ортман под бодрый бит в стилистике нулевых позирует в разных позах в павильоне, и иногда ходит по перрону вокзала мимо поезда «Киев-Москва». В конце концов поезд уезжает без нее, а Ортман остается на перроне с чемоданом.



Ирина Ортман