Лидерами прослушивания на Spotify стали BTS и Моргенштерн

"Абсолютным лидером по прослушиваниям стал корейский бой-бенд BTS. Армия российских фанатов K-Pop вывела группу на первую строчку списка самых популярных исполнителей в Spotify на территории России. Второе место в списке занял Моргенштерн", — говорится в сообщении пресс-службы Spotify.

Самым прослушиваемым треком за первые 30 дней с момента запуска Spotify в России (начал работать 15 июля) стал трек Cadillac, записанный Моргенштерном и Элджеем и выпущенный в июне. За ним стоит хит Blinding Lights канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — единственная иностранная композиция в топ-5 самых прослушиваемых треков.

Основное число прослушиваний музыки среди российской аудитории в Spotify обеспечили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе сервиса, Челябинск стал одним из немногих городов, где в топ-5 вошла успокаивающая музыка на ночь.

Больше всего прослушиваний зафиксировано в Москве. При этом, в отличие от общероссийского рейтинга артистов, представители музыкального направления K-Pop в Москве оказались менее популярны.

Spotify — самый востребованный аудиостриминговый сервис по подписке в мире. Насчитывает более 299 миллионов пользователей, включая 138 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.