Little Big на Евровидении споет с бразильским оттенком

Об этом рассказал ТАСС в понедельник вокалист коллектива Илья Прусикин.

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал Прусикин.



Little Big

Он добавил, что группа чувствует "огромный груз ответственности".

"Потому что это - представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", - сказал Илья.

Представитель России на конкурсе "Евровидение" в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев пожелал группе Little Big достойно выступить на международном конкурсе "Евровидение - 2020" в Нидерландах. В беседе с ТАСС он назвал выбор коллектива стратегически правильным.

"Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну, - сказал Лазарев. - Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором".

При этом певец, дважды занимавший третье место на "Евровидении", назвал этот конкурс непредсказуемым. "Насчет места говорить сложно: "Евровидение" - крайне непредсказуемый конкурс", - заметил он.

"Возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту, но это даже хорошо: не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри. Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", - пожелал артист.

Ранее в эфире Первого канала было объявлено, что Россию на "Евровидении-2020" представит группа Little Big из Санкт-Петербурга. Премьера песни состоится в ближайшие дни.