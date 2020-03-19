Little Big поддержал отмену «Евровидения»

Ранее организаторы "Евровидения" сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Little Big должна была выступить с песней Uno.



Little Big

"Наверняка вы уже слышали, что "Евровидение-2020" отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - сказано в сообщении коллектива в Instagram. "С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!" - пишут музыканты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались.