«Ночные Снайперы» - «O2»

Диана Арбенина, 2020.

Жанр: рок, русский рок, рок-баллада.

Диана Арбенина подошла к новому альбому фундаментально — после гиперуспешного концерта в «ВТБ Арене» и тура она окончательно поняла, что никаких стилистических рамок слушатели от нее вообще-то не ждут. Тогда зачем они вообще? Арбенина понимает, что магаданского шансона от нее точно не ожидают, но в остальном — полная свобода. То, чего не понимают многие герои русского рока. А вот как фонтанирующей творческой единице Диане Арбениной это дало гигантскую свободу действий. Она просто перестала обращать внимание на условные жанры.

Она разошлась не на шутку. «Самый красивый гопник» начинается с пронзительных гитарных риффов в четкую долю, и разрешается в ироничный лагутенковский призыв «С Новым годом, крошка» в противофазе с жестким «Самый красивый гопник плачет в нули». Это узнаваемый арбенинский прием противопоставлять теплое с соленым, но каков же он тут! Даже в «Сенбернарах» было мягче. И релакс — мелодический запев «Из вен бежит парное молоко», - великая песня.

Она же - «Рим», рассуждающая о том, что «поэт не может быть подлым» почти в духе Бердяева, и «Камень» с причудливой гармонизацией и шершавым текстом.

Забавно, что Арбенина в студийных записях не отказывается от рок-саунда, хотя во многих треках явно напрашивается электроника. Нет, она щедро подкладывает ритм-секцию и гитарные трели. В балладах вроде «Неторопливая любовь» или «Ночь без» это кажется не слишком оправданным, а в «Секунду назад» или «Переживем» - наоборот, гениальным ходом. Про «Секунду» стоит отметить, что гармонический ход столь хорош, что «делает» песню самым безыскусным способом. И ведь это фирменный отличительный знак «Снайперов». «Зачем мне теперь красота», - ну как это может не трогать?



Диана Арбенина

О лирике Дианы Арбениной можно писать бесконечно. Она пишет очень странные, причудливые, парадоксальные и очень нежные стихи. В песнях они находят гармонический хребет, и будто наливаются свинцом. «Какие еще, к черту смыслы, когда я на тебе зависла?» - резонно спрашивает Арбенина. Откровенность и интимность зашкаливают. Это просто блистательные тексты, без скидок.

«Марокко» и «Марракеш» - одна песня, но в двух разных аранжировках, как объяснила Диана Арбенина в комментариях для Яндекс-музыки. Мне ближе первая версия Юрия Хусточки, нежели привычная крепкая аранжировка басиста Сергея Макарова, - она дает Диане почти романсовую свободу мелизмов. А когда Диана свободна — она выдает фантастической красоты опевания, не забывая о сути.

Радикально из привычных жанров Арбенина уходит не только в «Гопнике», но и в «Казино», где смело смешивает романсы, блатняк и поп-запевы в необычный замес из 90-х в духе Игоря Николаева. Песня не разрешается, она нагнетает гитарное напряжение до фразы «казино». Такое необычное приношение 90-м заслуживает своего осмысления, - но оно смело и аллегорично. В «Кислороде» Арбенина отталкивается от гребенщиковской фразы «Иду на вы» и парит в сторону классической баллады, где у нее не все складывается успешно.

В целом альбом «O2» - не только три великих песни, к которым вполне может присоединиться пронзительный бэнгер «Заметь» или упорото липкий до шансона «Авиарежим», но - мощный месседж певицы : будьте же самими собой и живите своей жизнью. Он более чем убедителен. И сам альбом войдет в число классических альбомов русской музыки, нечего скрывать.

Оценка: 9 из 10.

Гуру КЕН