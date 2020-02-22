Путешествия Марко Поло в итальянской барочной аутентике

Оркестр знаменит. Он основан скрипачом Энрико Казацца в 1990 году, и с тех пор стал одним из самых заметных в мире аутентичной музыки. Все инструменты оркестра — подлинные или точные их копии. Можно быть уверенным, что звучит то самое венецианское барокко на тех самых инструментах. Мастерство оркестра, те самые микроинтонации, микродинамика — идеально подогнаны под восприятие аутентичной музыки. Да и сам Энрико Казацца как скрипач отчаянно хорош, что он показал в многочисленных каденциях. Вопрос о том, можно ли сыграть на этих инструментах так же хорошо Каприччио того же Паганини, - давайте оставим хейтерам.



Enrico Casazza

Программа концерта не только увязана с Марко Поло, но и с мультикультурной эстетикой Зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи (здесь этот оркестр впервые, кстати). Есть видеоэкран, где транслируются виды разных мест из путешествий Марко Поло по восточным странам. Есть актер Григорий Сиятвинда, который иронично зачитывает цитаты из книг путешественника, в которых тот заверяет, что все им написанное — чистая правда (нет). И есть оркестр и солистка — как бы меццо-сопрано Раффаэла Миланези, исполняющие барочную музыку.



La Magnifica Comunita

Строго увязать путешествия по Персии или Китаю с музыкой барокко все равно не удалось. Это скорее намеки, отсылы. Гендель, Вивальди, Хассе и Галло отнюдь не писали восточной музыки. Музыканты и не претендуют. Они выстраивают сквозную линию — как путешествия современников опосредованно отложились на творчество композиторов своего времени. Вывод — не очень-то отложились. Звукозаписи ведь не было, композиторы рады были бы услышать что-то из Персии, но технических средств донести до них ее не было. Так что скорее фантазии и вариации на тему того, что могло бы быть.



Raffaella Milanesi

Раффаэла Миланези относится к тем барочным певицам, которых не зовут на большую не-барочную сцену, уж слишком специфическое у нее звукоизвлечение. Она специализируется по Генделю и иному барокко. Иногда голос буквально застревает у нее в горле, как и свойственно было певицам до времен большой оперы. Он как бы меццо, но сугубо в рамках жанра. Но этот нюанс придает ей аутентичности, весьма ценной в контексте La Magnifica Comunita. И востребованность Миланези на мировой барочной сцене подтверждает этот факт.

Из Генделя были исполнены увертюра и ария Астерии из оперы «Тамерлан» (с увязкой к Турции) и арии из оперы «Александр» (тут как бы Персия). Турецкой же признана ария из оперы «Баязет» Вивальди, а персидской - концерт «Великий Могол» его же. Соната La Follia Доменико Галло представила собственно Венецию., увертюра и ария из оперы «Артаксеркс» Адольфа Хассе — опять же Персию. А завершила концерт как бы китайская увертюра из оперы «Тевзон» Вивальди.



La Magnifica Comunita и Raffaella Milanesi

Среди инструментов оркестра был даже ситар, но его звучание мало отличалось от обычных скрипичных пиццикато. А в целом исполнение оркестра La Magnifica Comunita было, мягко говоря, феноменальным. И отличалось высочайшим исполнительским мастерством каждого из музыкантов, не только виртуоза Энрико Казацца.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Владимир БОГДАНОВ