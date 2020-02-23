Участница «Голос. Дети» потрясла фестиваль Башмета

Вокальный департамент — дело особое, ведь его возглавляет один из лучших мировых педагогов по вокалу Дмитрий Вдовин, «сделавший» чуть ли не половину российских оперных звезд, которые сейчас в зените сил и способностей. Но не он один занимается тут с молодежью. Есть кастинг-директор Венской оперы и один из руководителей Молодежной программы Лионской оперы Роберт Кёрнер. Есть один из лучших россиниевских певцов и худрук фестиваля Россини в Пезаро Эрнесто Паласио. Есть и наш тенор Дмитрий Корчак, и даже педагог по итальянской вокальной дикции (!) Алексей Якимов (работающий и в Италии, и в Большом театре).

Гала-концерт открыло искрометное слово Дмитрия Вдовина.

«Мы привезли сюда довольно много артистов. Так получилось, что заявки подали люди с хорошими голосами. Я не мог остановиться! Мы привезли больше чем обычно, - 20 человек. И жизнь показала, что мы приняли правильное решение, потому что значительная часть из этих людей заболели. У нас некоторый «падёж». Но мы успели более-менее поработать с каждым. Тем не менее, концерт состоится. Большинство певцов из России, есть баритон и бас из Украины, есть бас из Грузии, - кстати, падеж случился в основном с иностранцами. И есть меццо-сопрано из Италии, она училась на молодежной программе Большого театра, захотела сюда приехать и она тоже заболела».

Концерт начали по принципу возраста: младшие сначала, более опытные под конец. Сначала только Моцарт. И вот первое и практически главное открытие концерта: самая юная певица Дарья Шаврина из Серпухова, которой всего 16 (что невероятно мало для оперного вокала), вышла на сцену и спела чистейшим хрустальным сопрано так, что у зала остановилось дыхание, кажется. Любопытно, что широкая ТВ-публика может помнить ее по шоу «Голос. Дети» 2015 года (тогда ей было 11), там она покинула проект на стадии «поединков», но зрители вовсе не одобрили решение Пелагеи. Но прошло уже пять лет, и вот мы снова видим Дарью Шаврину с ее невероятным полетным голосом, тончайшей фразировкой и прекрасно поставленным дыханием. Она занимается в Школе классического пения Ларисы Рудаковой, и очень хотелось бы уже увидеть ее в МГК. Ария Церлины из оперы «Дон Жуан» Моцарта в ее исполнении покорила чистым изяществом и благородством звука, для своего возраста. Мощной подачи, конечно, пока нет, но какие ее годы.



Дарья Шаврина и Дмитрий Вдовин

Еще одним потрясающим открытием стала сопрано Виолетта Васильева, невероятно красиво и на глубоком дыхании спевшая сложнейшую арию Джильды из «Риголетто». Проникновенный тембр, изощренная техника во всех регистрах, - это было нечто. К своему стыду, я совсем ничего не знаю про Виолетту Васильеву, и ничего толком не нашел в интернете. Кроме ее замечательных выступлений в колледже Гнесинки и в венецианском Dal Teatro Olimpico. Ничего к этому добавить не могу, но что мы имеем новую потрясающую певицу в диапазоне от бельканто до нежной (настаиваю, именно нежной) Марфы — в этом сомнений нет никаких.

Прекрасно себя показали 22-летний тенор из Самарской оперы Алексей Курсанов с арией Дона Октавио («Дон Жуан») и артистичная сопрано из Омска Елизавета Менчук, учащаяся сейчас в питерской консерватории, с арией Керубино из «Свадьбы Фигаро» - она сделала целое шоу с одним стулом.

Публика была буквально восхищена баритоном Николаем Землянских (родился в Волгограде, учится в питерской консерватории, принят в Молодежную программу Большого театра) с арией Папагено из «Волшебной флейты». Благородный тембр, умение дать слезу в голос, - это все Николай Землянских. На «Демоне» его уже встречали аплодисментами, только завидев.

Меццо Ульяна Бирюкова тоже уже принята в МП Большого театра, она пела в «Геликоне», а в прошлом году дебютировала в «Периколе» Оффенбаха на камерной сцене им. Покровского Большого театра. Ария Дорабеллы из оперы «Так поступают все» прозвучала эффектно. А совместный дуэт Землянских и Бирюковой (Дорабелла и Гульельмо «Так поступают все») показался скорее подготовленным концертным номером, чем студенческой работой, голоса сливались идеально.

Выпускница МГК сопрано Александра Сенникова тоже хорошо известна по многочисленным концертам на самых разных площадках, ее высоко ценил Зураб Соткилава. Ария Электры из оперы «Идоменей» показала весьма самобытный тембр удивительной окраски и отменную технику.

Меццо Дарья Телятникова — уже звезда. Училась в питерской консерватории и Академии молодых певцов Мариинского театра. Много пела и в Мариинке, и сейчас поет в Большом театре, включая Керубино и Лауру, и на ведущих мировых сценах с лучшими дирижерами. Часто приезжает на Академию фестиваля Башмета, и продолжает учиться! На гала-концерте она спела непростую арию Секста из «Милосердия Тита», и это было драматично и великолепно.

Во втором отделении, уже никак не привязанном к Моцарту, бас Алексей Кулагин (участник МП Большого театра) спел арию Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Россини прямо-таки с волжским размахом. Голос большой, и Дмитрию Вдовину еще есть над чем поработать с таким талантом.

Конечно, нельзя не отметить восхитительное сопрано Марии Мотолыгиной, солистки Екатеринбургской оперы и артистки МП Большого театра. Превосходно сбалансированный и технически виртуозный полновесный вокал в «Похвале Пустыне» Римского-Корсакова из «Сказания о невидимом граде Китеже» говорит сам за себя. Самое безупречное выступление на гала-концерте.



Участники гала-концерта и педагоги Академии

С вокалистами все пока хорошо, как показала Академия Юрия Башмета. Они сделали шаг к публике, и все вместе хором спели «Черное море мое» из советского фильма «Матрос с "Кометы"», которую пел Георг Отс.

Вадим ПОНОМАРЕВ