В альбом Леди Гага войдут дуэты с Арианой Гранде и Элтоном Джоном

В шестой для певицы альбом Chromatica будут включены 16 треков, в том числе лид-сингл Stupid Love, а также сразу три разные песни под названием "Chromatica".



Обложка от Леди Гага

Озвучены громкие имена, с которыми у Леди Гаги записаны дуэты. Подтверждено, что в альбом войдет дуэт «Rain On Me»с Арианой Гранде, дуэт «Sine From Above» с Элтоном Джоном, а также дуэт «Sour Candy» с суперзвездой K-pop Blackpink.

Кроме того, треклист альбома дополнят треки "Free Woman" "Fun Tonight" и "Plastic Doll".

Пост Леди Гага в соцсетях появился спустя несколько часов после того, как фанаты заметили треклист Chromatica на веб-сайте Target, который опубликовал изображение задней обложки альбома, раскрывающее весь трек-лист издания.

Ранее песня «Stupid Love» всплыла за месяц до официального релиза.

До сих пор не озвучена точная дата выхода альбом Chromatica. Изначально альбом планировалось выпустить 10 апреля, но сейчас его выпуск отложен из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

«Это такое беспокойное и страшное время для всех нас, и хотя я считаю, что искусство - это одна из самых сильных вещей, которые мы должны приносить радость и исцеление друг другу в такие времена, для меня просто неуместно выпустить этот альбом со всем, что происходит во время этой глобальной пандемии ", - написала Гага, добавив, что она объявит о новой дате выпуска альбома позже.