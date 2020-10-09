Владислав Лаврик и New Life Brass поплавали между нот

Квинтет New Life Brass создан в 2009 году выпускниками Гнесинки, и в том же году стал обладателем Гран-при международного конкурса в Санкт-Петербурге. В 2011 году - Гран-при конкурса в рамках "Оркестровые ассамблеи" в Москве. В 2012 году ансамблю присвоено имя выдающегося российского трубача Тимофея Докшицера. А в 2013 года участники ансамбля стали артистами компании Yamaha, большинство играют в оркестре Большого театра. А выступающий на этом концерте как приглашенный солист Владислав Лаврик — трубач в РНО, основатель фестиваля Brass Days и просто один из самых знаменитых трубачей в стране (второй известный, Вадим Эйленкриг, тоже через пару дней сыграет на ярославской сцене).



Владислав Лаврик

Но что-то не задалось с самого начала. Программа эта называется «От Баха до Гершвина», и именно так все и было. Начали с Баха, арии из оркестровой сюиты №3 ре мажор. И — ансамбля не сложилось, кто в лес, кто по дрова… Такой игры можно ждать от студентов, но никак не ожидаешь услышать от весьма известных музыкантов. Затем баховский же хорал «Иисус друг мой» - и снова киксы за киксами, очень неаккуратные интервалы. К Лаврику это не относится, а вот туба и тромбон сильно разочаровали.



Музыканты на сцене

Не так часто доводится слышать прекрасный ре мажорный Канон Иоганна Пахельбеля, - но это почти мучение, если инструменты не строят, гармонии расползаются, туба вместо прочного основательного низа извлекает очень приблизительные ноты. И если бы не трубы, которые держали строй, все было бы просто катастрофично.



Барабанщик Василий Колода присоединился к New Life Brass

Ситуация начала выправляться на марше из оперы «Аида» - оркестровка сделана так, что трубы ведут весь мелос, к тому же на сцене к музыкантам присоединился прекрасный барабанщик и педагог Василий Колода, безупречно отработавший весь концерт. Но на финальном торжественном аккорде — снова грязь. Очень обидно. Еще одно редко исполняемое — шествие князей из оперы «Млада» Римского-Корсакова. И снова прекрасные трубы Владислава Лаврика и Евгения Гурьева, и проникновенная валторна Владимира Мезенцева, - и туба, играющая «в молоко». В переложении сюиты из оперы «Кармен» Бизе все было уже куда позитивнее — пока у тубы были короткие отрывистые ноты. Стоило начаться чуть более длинным — опять начиналась акустическая грязь, в которую и тромбон успел внести небольшой вклад.



Евгений Гурьев вел концерт

Всегда любопытно услышать современных композиторов. Олег Облов написал сюиту для брасс-квинтета «Сказочные образы», из нее музыканты исполнили «Падишах». Это было ярко и даже выигрышно — изредка проникающие нечистые ноты только придавали еще больше восточного колорита этой симпатичной музыке. Как и в последующем The Brave Matador Рафаэля Мендеса с сугубо испанским духом и Хора Стаккато Григораша Динику цыганско-балканского толка. А вот классика нуэво танго Libertango Астора Пьяццоллы такого отношения к себе не выдержала, и просто грустно рассыпалась в клочья. Худшая версия великого Libertango на моей памяти. Музыканты в этот вечер сумели удивить.



Владислав Лаврик

Все изменилось, когда стало больше джаза. Знаменитая «Soul Bossa Nova» Куинси Джонса (того самого легендарного продюсера, композитора и отличного джазового трубача) зазвучала так, будто нас мигом перенесли в Филадельфию. Отличный свинг, крепкий звук и очень раскрепощенное, тем более для академических-то музыкантов, звукоизвлечение. Не менее блистательно был сыгран стандарт Puttin on the Titz Ирвинга Берлина — свободно и легко, как и положено отличным музыкантам.

Заранее было понятно, что главной изюминкой концерта станет «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Ее обещали в обработке самого Тимофея Докшицера, чье имя носит коллектив. Однако сюрприз! Играть решили в версии трубача Фреда Миллса, участника лауреата премии Grammy канадского брасс-квинтета Canadian Brass. Владислав Лаврик рассказал, что он прожил у Миллса три дня в его доме, когда в 2009 году гастролировал по Америке. И Миллс подарил эти ноты Лаврику. Официально это переложение не публиковалось нигде.

Звучит эта версия весьма академично, сохраняя по возможности полноценную полифонию партитуры Гершвина. На первый план выдвинута виртуозно солирующая труба, разумеется. Владислав Лаврик и с сурдинами, и без них виртуозно же справился. И музыканты New Life Brass прозвучали весьма достойно, уже без киксов и неожиданностей. Оркестровка Миллса должна очень понравиться именно трубачам, а от остальных музыкантов явно требуются именно академические навыки.



Участники концерта

Завершили концерт жизнерадостным шуточным гимном Buglers Holiday Лероя Андерсона. Кстати, мне всегда казалось, что именно этой темой вдохновлялся Игорь Якушенко, когда стилизовал под таперскую музыку для гениального фильма Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», но по идеологическим причинам указать Андерсона в титрах было невозможно. И это было отличной воодушевляющей точкой для всего концерта, такого странного и неоднозначного.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Наталья БОРОДИНА