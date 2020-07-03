The Weeknd и Doja Cat анимировали «In Your Eyes»

В клипе «In Your Eyes» мультверсии The Weeknd и Doja Cat покоряют ночной мегаполис, а затем перемещаются в другое измерение.

Когда и без того хитовый сингл «In Your Eyes» дополнился ремиксом с участием Doja Cat, стало понятно, что ему нужна альтернативная экранизация. Следуя излюбленному тренду последних лет, The Weeknd представил его в формате мультвидео. Оно продолжает тему всех предыдущих клипов с альбома «After Hours», но в анимационной плоскости. В ролике камео артистов задумчиво перемещаются по ночному городу и отправляются покорять другие галактики прямо на спорткаре.



The Weeknd

Автор видео: Jeron Braxton.