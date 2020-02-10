Юлия Савичева выпустила свое се ля ви

В релиз вошло 13 песен, одна из которых – «Лучшее решение» - записана при участии Александра Аршинова. В своем инстаграме певица сообщила, что в этом альбоме собраны эмоции последних трех лет ее жизни.
- Ну вот и настал этот день! – написала артистка после выхода пластинки. - Уже приготовила успокоительные, потому что в этом альбоме я заново переживаю эмоции последних 3 лет своей жизни. В него вложена вся палитра чувств: от безысходности и подавленности до радости рождения ребенка, любви и веры в самое светлое. Именно поэтому я так переживаю. Я очень надеюсь, что у меня получилось рассказать вам свою небольшую историю о том, что даже когда ты чувствуешь, что выхода нет, только любовь и вера во все самое доброе могут помочь. Я всю свою жизнь пою о любви. Потому что такова жизнь. Ce est la vi.
Релиз альбома осуществило Первое музыкальное издательство.
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