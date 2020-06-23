«Жена офицера» Ирина Ортман спела дуэтом с отцом

"Мои слушатели знают, как трепетно я отношусь к своему папе. Как прислушиваюсь к его критике, советам, ведь именно благодаря его поддержке, наставничеству и вере в меня, я смогла с детства начать воплощать свою мечту - стоять на большой сцене и исполнять авторские песни. Я рада, что мой отец Виктор Николаевич Ортман продолжает творить, и в каждом моем альбоме обязательно есть несколько его прекрасных композиций. Мои подписчики уже давно просили записать нас совместный сингл и, сегодня, мы презентуем автобиографическую песню "Жена Офицера". Для меня - это больше, чем просто дуэт, просто песня, это нечто личное, которое задевает за самое живое. Публиковать релиз в такую важную дату, несмотря на пандемию, очень волнительно." - Ирина Ортман.
Автор музыки Виктор Ортман, стихи - Евгения Грачёва.
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