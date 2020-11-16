Башмет и «Солисты Москвы» сыграют онлайн-концерт для Хабаровска

Специальный гала-концерт фестиваля состоится 22 ноября в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Концерт будет идти в прямой трансляции по телеканалам «Губерния» и «СЭТ». В концерте будут принимать участие все те звездные артисты, которых так ждала публика края еще с весны этого года: Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), а также знаменитый актер театра и кино Михаил Пореченков. И, конечно, главными действующими лицами в концерте выступят сам маэстро Юрий Башмет и лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы».

В программе концерта – Концерт для скрипки с оркестром «В стиле Вивальди» Ф. Крейслера, Концерт для фортепиано с оркестром Й. Гайдна, Интродукция и тема с вариациями Дж. Россини, и музыкально-литературное действо на стихи Вл. Маяковского «Облако в штанах» и музыку С. Прокофьева, И. Стравинского и Д. Шостаковича.



Юрий Башмет

«К сожалению, сейчас, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки у нас нет возможности встретиться со зрителями Хабаровска и городов Хабаровского края, куда мы собирались приехать сперва весной, а теперь осенью, вживую. Но зато у нас есть уникальная возможность увидеться с каждым благодаря такой трансляции, пусть и дистанционно, а у зрителей – остаться дома вместе с родными и насладиться концертом, как будто мы все рядом», - отметил маэстро Башмет.

Кроме того, несмотря на перенос фестиваля, в этом году в Хабаровске все же состоится Третья Международная музыкальная академия – один из ведущих образовательных проектов маэстро Башмета, в рамках которого одаренные дети Хабаровска и Хабаровского края получают возможность бесплатно побывать на мастер-классах ведущих педагогов и концертирующих артистов, узнать секреты мастерства и получить бесценный опыт, необходимый для дальнейшей музыкальной карьеры. Академия пройдет с 21 по 24 ноября по 6 специальностям: фортепиано, кларнет, гобой, флейта, скрипка и ударные инструменты. Среди педагогов этого года – Ксения Башмет (фортепиано), Михаил Безносов (кларнет), Денис Освер (гобой), Александр Плисковский (флейта), Михаил Ашуров (скрипка) и Андрей Зубов (ударные инструменты).

Музыкальная академия проходит в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» и при поддержке Фонда президентских грантов. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проводится в Хабаровском крае с 2011 года. За это время он стал одним из самых ожидаемых культурных событий, проходящих на Дальнем Востоке.