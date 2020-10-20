Фестиваль Башмета на Южном Урале пройдет вовремя

Из всех фестивалей маэстро Башмета именно южно-уральский – самый молодой. Он появился в 2018 году и будет проходить всего в третий раз.

В этом году, несмотря на все трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, фестиваль на Южном Урале расширяет свою географию: впервые концерт фестиваля пройдет в новом городе, Троицке. И, что немаловажно, в период пандемии форуму удалось полностью сохранить не только даты проведения – октябрь, но и международный статус. Среди участников этого года – Гаррет МакЛеарнон (флейта, Ирландия), Ирина Шишкова (меццо-сопрано, Россия), Ксения Башмет (фортепиано, Россия), знаменитый актер театра и кино Михаил Пореченков. Также в концертах фестиваля примут участие молодые, но уже снискавшие славу солисты Федор Вишневский (кларнет), Василий Степанов (виолончель) и Никита Зимин (саксофон).



Юрий Башмет

Традиционно города Южного Урала вместе с маэстро Башметом посетит обладатель премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы». Сам маэстро примет участие в концертах фестиваля не только в качестве дирижера, но и в качестве солиста. В исполнении маэстро публике выпадет честь услышать такие сочинения, как «Гарольд в Италии» Берлиоза и «Кол Нидрей» Бруха.

Программа фестиваля на Южном Урале, подобно и другим фестивалям маэстро, отличается разноплановостью. Как неоднократно отмечал маэстро Башмет, чрезвычайно важно показывать публике по всей России не только популярные шедевры классической музыки, но и прививать вкус к чему-то новому, редко исполняемому. Так, концерты открытия и закрытия фестиваля, которые состоятся в Челябинске 22 и 25 октября, получили тематические названия: «Великолепная Италия» и «На рубеже времен».

В программе концерта открытия – сочинения итальянских авторов: Концерт для струнного оркестра Нина Роты в исполнении «Солистов Москвы», Интродукция и тема с вариациями для кларнета с оркестром Россини (солист Федор Вишневский), знаменитые «Аве Мария» и «О Соле мио» Тости и ди Капуа в исполнении Ирины Шишковой, а также редко звучащий Contrafactus для флейты и струнных ныне живущего Джованни Соллима в исполнении Гаррета МакЛеарнона. Во втором отделении на сцену выйдет Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова с «Гарольдом в Италии» Берлиоза. Солист – Юрий Башмет.

На концерте закрытия прозвучат сочинения композиторов, живших на рубеже XIX-XX веков – «Итальянская сюита» из балета «Пульчинелла» для виолончели с оркестром Стравинского (солист Василий Степанов), Рапсодия №1 для саксофона, струнных и арфы Дебюсси (солист Никита Зимин), а также Concertino Bianco для фортепиано и струнных современного латвийского классика Георга Пелециуса (солистка Ксения Башмет). Во втором отделении слушателям представят музыкально-литературное действо на музыку Стравинского, Прокофьева и Шостаковича и стихи Маяковского «Облако в штанах». В роли чтеца выступит Михаил Пореченков.

23 и 24 октября концерты фестиваля пройдут в Сатке и впервые – Троицке. В программе концертов – «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Кол Нидрей» для альта и струнных Бруха (солист Юрий Башмет), Интродукция и тема с вариациями для кларнета с оркестром Россини (солист Федор Вишневский) и Серенада для струнного оркестра Чайковского.

Несмотря на молодость фестиваля на Южном Урале, форум с первых дней получил большой резонанс как у публики, так и у СМИ, а также подтвердил свой статус – авторского фестиваля. Вполне вероятно, что в будущем этот фестиваль также охватит разнообразие творческих стилей и программных жанров. В частности, не исключено, что программу фестиваля дополнят вечера джаза и народной музыки, что, в свою очередь, позволит привлечь к культурной жизни региона самую широкую аудиторию. Ведь, как неоднократно отмечал маэстро Юрий Башмет, само по себе пространство Южного Урала предоставляет большие возможности для полета фантазии.