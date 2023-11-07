IX Международный конкурс альтистов Юрия Башмета пройдет в Москве

В этом году конкурс вновь открыл двери для талантливых альтистов: за призовые места поборются 26 участников из шести стран мира, а призовой фонд составит около 2 млн. рублей. Первый конкурс международный конкурс альтистов Юрия Башмета прошел в Москве еще в далеком 1993 году, 30 лет тому назад.

Как отметил основатель, председатель жюри и художественный руководитель конкурса, маэстро Юрия Башмет, сейчас этот конкурс давно уже не в начале своего пути, но в его расцвете.

«Только подумайте, в переводе с итальянского языка виола - это альт, виолина - маленькая виола, то есть скрипка – маленький альт, виолончелло - большая виола. На альте играли Бах, Моцарт, Паганини. Когда-то я организовал экспериментальную кафедру в консерватории, чтобы создать альтиста-супермена и альтистку-суперменку. Продолжением и результатом этой идеи стало проведение международного конкурса. В этом году я жду от конкурса новых открытий, профессиональных достижений, творчества. Жду, чтобы мы открыли новых для себя молодых альтистов. Чтобы конкурс стал важным этапом их профессионального становления», - отмечает маэстро Башмет.

В состав жюри конкурса вошли знаменитые музыкальные деятели: народный артист РФ, композитор Александр Чайковский; доцент Белорусской Государственной Академии музыки Лучия Ластовка (Беларусь); доцент Ташкентской Государственной консерватории Дмитрий Овчинников (Узбекистан); доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Нурлан Сагимбаев (Казахстан); заслуженный артист РФ Роман Балашов; народный артист РФ Александр Бондурянский; композитор Валерий Воронов (Германия).



Расписание конкурса

Конкурсные туры состоятся на двух площадках: в Башмет Центре (ул. Большая Полянка, 45) и Здании издательства «Известия» (ул. Малая Никитская, д. 24 с.1). Торжественный гала-концерт закрытия и церемония награждения лауреатов пройдет 16 ноября на сцене Филармонии-2 (ул. Олимпийская деревня д.1)

Единственный конкурс альтистов в России, получивший название Viola Masters, был учрежден маэстро Юрием Башметом в 1993 году с целью развития лучших традиций отечественной музыкальной культуры и исполнительского искусства, а также поддержки и поощрения молодых одаренных альтистов из разных стран. За прошедшие годы смотр стал важным событием в жизни российских и зарубежных музыкантов.

Доступ на события конкурса для зрителей осуществляется бесплатно, по предварительной регистрации на официальном сайте: www.bashmetcompetition.ru