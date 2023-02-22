Конкурс композиторов памяти Шнитке и Рихтера назвал победителей

Конкурс состоялся в двух номинациях – струнный квартет и фортепианное трио, квартет или квинтет. Всего было подано более 20 заявок от молодых авторов, в финал вышли 10 композиторов.

Победителем стал Валентин Бездетко (номинация «струнный квартет», Россия), первая премия в номинации «фортепианный ансамбль» не присуждена. Вторую премию в номинации «струнный квартет» получила Лидия Ризванова, а в номинации «фортепианный ансамбль» ее поделили между собой Федор Кириллов и Александр Некрасов. Бронзу в этой номинации получили Станислав Фролов и Никита Коренков. Третье место в номинации «струнный квартет» не присуждено.



Валентин Бездетко

Сочинения всех 10 финалистов прозвучали на камерном концерте в Зале органной и камерной музыки города Сочи в исполнении солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианистки Елены Кузнецовой.

Лауреаты конкурса также удостоились материальной премии и памятных дипломов.

В состав жюри конкурса в этом году вошли Юрий Башмет, а также композиторы Патрик де Клерк (Бельгия), Кузьма Бодров, Валерий Воронов (Беларусь/Германия). Председатель жюри IX Международного конкурса молодых композиторов Сочинского фестиваля – один из ведущих композиторов России, народный артист России, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский.

Среди лауреатов I премий прошлых лет можно назвать победителя симфонического конкурса «Партитура» 2020 г. (самого масштабного композиторского состязания России последних лет) Андрея Бесогонова; концертирующего пианиста и композитора с мировым именем Никиту Мндоянца; композитора и исполнителя-импровизатора, заведующего Отделом творческих проектов Дома–Музея А.Н. Скрябина Дениса Хоров; победителя московского международного СТАМ-фестиваля (2018), а сегодня педагога МГИМ им. А. Шнитке Алексея Попкова; туркменского композитора Мердана Башимова, поразившего жюри и зрителей 2019 г. яркой национальной характерностью своей музыки, и многие другие.