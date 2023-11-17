Любовь Лазарева стала триумфатором конкурса альтистов Юрия Башмета

Этот конкурс альтистов надо было бы придумать, если бы его не придумал Юрий Башмет. Он ориентирован на выявление солистов-альтистов, а не просто альтистов в составе оркестров. Чем, собственно, всю жизнь и занимается сам Юрий Башмет. Первый конкурс состоялся в 1993 году. Сначала конкурсы проходили через год, потом Башмет признался, что за два года нужного количества солистов должного качества не набирается, и перешел на проведение конкурсов раз в четыре года. Последний случился в 2018 году, так что теперь через пять лет.



Юрий Башмет и Любовь Лазарева

В этом году жюри максимально представительное. Народный артист РФ, композитор Александр Чайковский; доцент Белорусской Государственной Академии музыки Лучия Ластовка (Беларусь); доцент Ташкентской Государственной консерватории Дмитрий Овчинников (Узбекистан); доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Нурлан Сагимбаев (Казахстан); заслуженный артист РФ Роман Балашов; народный артист РФ Александр Бондурянский; композитор Валерий Воронов (Германия).

«У меня очень приятные ощущения. Мы в жюри сразу были поставлены в тупик, потому что приехало много хороших альтистов, и мы были вынуждены пропускать в финал гораздо больше, чем планировали. Я вспоминаю первые конкурсы, там было 3-4 альтиста, которые на градус были выше всех остальных. Стать как Юрий Башмет - не уверен, но предтечей большого таланта могли бы стать 3-5 участников. Им всем есть, над чем работать и куда двигаться. Для себя я был бы рад, если бы они стали играть мою музыку. Башмет в молодости мог победить на любом конкурсе, я-то слышал его с самого начала, и это долго будет уникальным случаем. Но он был на пустом поле альтистов-солистов, а сейчас оно не пустое, и на 95% - это плод его усилий», - считает член жюри Александр Чайковский.

В этом году участвовало 26 альтистов из 6 стран не менее 16 и не более 40 лет без всякого регистрационного взноса. Три тура (последний с оркестром). И на гала-концерте в «Филармонии-2» с участием оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» объявили победителей.

«Я очень радуюсь развитию сольного альта. Когда мы начинали конкурс, об этом не могло быть и речи, о таком уровне. Сейчас выходит музыкант, и он себя чувствует полноценным солистом. Дело не сложности, а в нагрузке и каком-то опыте. Соловью есть о чем петь. Это первый международный альтовый конкурс, и пока он единственный в нашей стране. Считаю, что ему пора уже влиться в конкурс Чайковского, там же есть уже номинации даже по духовым. В жюри не может быть полного единогласия, всегда есть разногласия. Человек достоин выходить на сцену. Важнее, сколько людей готово прийти на его следующий концерт. Это зависит от яркости, эмоциональности. И очень важно играть на альте громко, потому что альт часто не очень слышно на фоне оркестра. Хиндемит или Шнитке вообще убрали из состава скрипки, чтобы альты были более слышны», - размышляет за кулисами Юрий Башмет.

Одним из условий конкурса было исполнение «обязательного» произведения конкурса продолжительностью около 7 минут, его заказали композитору Валерию Воронову.

«Никаких конкретных задач передо мною не ставилось. Ставилась одна конкретная задача — написать интересное сочинение, сложное и одновременно не очень сложное. Чтобы его можно было быстро изучить и выучить, и одновременно какие-то технические сложности в нем присутствовали. Чтобы было что поиграть уже состоявшимся музыкантам. У меня еще никогда не было такого опыта. Когда я 19 раз подряд прослушивал его, они были совершенно разными, и у каждого были свои нюансы. Каждый человек вкладывает какую-то частичку себя. Та, кто будет это исполнять сегодня, мне понравилась больше всего. Это будет «дикое» исполнение, чего я совершенно не ожидал и у других не увидел. Она создает максимально эмоциональную градацию», - признался Валерий Воронов.

«Дипломом надежды» наградили Маргариту Постельняк (Узбекистан). Премию «За лучший ансамбль» получил ансамбль в составе Виктория Мокшина, Матфей Соболев и София Складанова. Лучшими иллюстраторами стали Ксения Башмет, Андрей Поскробко и Алексей Найденов. За лучшее исполнение обязательного произведения Валерия Воронова «Артемида» награду получила Любовь Лазарева.



Юрий Башмет и участники конкурса

За лучшее исполнение концерта Шнитке награду получил Арсений Захаров. Специальный приз Олега Кагана за лучшее исполнение симфонии Моцарта было решено не присуждать. Специальный приз от «Башмет-Центра» вручили Антонине Попрас.

Лауреатом 5 премии стал Чжан Кайлинь (Китай). Четвертую премию жюри единогласно разделило между двумя участниками конкурса: Дария Барлыбаева (Казахстан) и Гузель Султанова (Узбекистан). Третью премию конкурса вручили Юн Юри (Южная Корея), Илье Тарасенко (Россия, Новосибирск) и Антонине Попрас (Россия, Москва).

Вторую премию конкурса получил Арсений Захаров, а первую премию получила альтистка Любовь Лазарева.