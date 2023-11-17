Любовь Лазарева стала триумфатором конкурса альтистов Юрия Башмета

Этот конкурс альтистов надо было бы придумать, если бы его не придумал Юрий Башмет. Он ориентирован на выявление солистов-альтистов, а не просто альтистов в составе оркестров. Чем, собственно, всю жизнь и занимается сам Юрий Башмет. Первый конкурс состоялся в 1993 году. Сначала конкурсы проходили через год, потом Башмет признался, что за два года нужного количества солистов должного качества не набирается, и перешел на проведение конкурсов раз в четыре года. Последний случился в 2018 году, так что теперь через пять лет.
В этом году жюри максимально представительное. Народный артист РФ, композитор Александр Чайковский; доцент Белорусской Государственной Академии музыки Лучия Ластовка (Беларусь); доцент Ташкентской Государственной консерватории Дмитрий Овчинников (Узбекистан); доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Нурлан Сагимбаев (Казахстан); заслуженный артист РФ Роман Балашов; народный артист РФ Александр Бондурянский; композитор Валерий Воронов (Германия).
«У меня очень приятные ощущения. Мы в жюри сразу были поставлены в тупик, потому что приехало много хороших альтистов, и мы были вынуждены пропускать в финал гораздо больше, чем планировали. Я вспоминаю первые конкурсы, там было 3-4 альтиста, которые на градус были выше всех остальных. Стать как Юрий Башмет - не уверен, но предтечей большого таланта могли бы стать 3-5 участников. Им всем есть, над чем работать и куда двигаться. Для себя я был бы рад, если бы они стали играть мою музыку. Башмет в молодости мог победить на любом конкурсе, я-то слышал его с самого начала, и это долго будет уникальным случаем. Но он был на пустом поле альтистов-солистов, а сейчас оно не пустое, и на 95% - это плод его усилий», - считает член жюри Александр Чайковский.
В этом году участвовало 26 альтистов из 6 стран не менее 16 и не более 40 лет без всякого регистрационного взноса. Три тура (последний с оркестром). И на гала-концерте в «Филармонии-2» с участием оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» объявили победителей.
«Я очень радуюсь развитию сольного альта. Когда мы начинали конкурс, об этом не могло быть и речи, о таком уровне. Сейчас выходит музыкант, и он себя чувствует полноценным солистом. Дело не сложности, а в нагрузке и каком-то опыте. Соловью есть о чем петь. Это первый международный альтовый конкурс, и пока он единственный в нашей стране. Считаю, что ему пора уже влиться в конкурс Чайковского, там же есть уже номинации даже по духовым. В жюри не может быть полного единогласия, всегда есть разногласия. Человек достоин выходить на сцену. Важнее, сколько людей готово прийти на его следующий концерт. Это зависит от яркости, эмоциональности. И очень важно играть на альте громко, потому что альт часто не очень слышно на фоне оркестра. Хиндемит или Шнитке вообще убрали из состава скрипки, чтобы альты были более слышны», - размышляет за кулисами Юрий Башмет.
Одним из условий конкурса было исполнение «обязательного» произведения конкурса продолжительностью около 7 минут, его заказали композитору Валерию Воронову.
«Никаких конкретных задач передо мною не ставилось. Ставилась одна конкретная задача — написать интересное сочинение, сложное и одновременно не очень сложное. Чтобы его можно было быстро изучить и выучить, и одновременно какие-то технические сложности в нем присутствовали. Чтобы было что поиграть уже состоявшимся музыкантам. У меня еще никогда не было такого опыта. Когда я 19 раз подряд прослушивал его, они были совершенно разными, и у каждого были свои нюансы. Каждый человек вкладывает какую-то частичку себя. Та, кто будет это исполнять сегодня, мне понравилась больше всего. Это будет «дикое» исполнение, чего я совершенно не ожидал и у других не увидел. Она создает максимально эмоциональную градацию», - признался Валерий Воронов.
«Дипломом надежды» наградили Маргариту Постельняк (Узбекистан). Премию «За лучший ансамбль» получил ансамбль в составе Виктория Мокшина, Матфей Соболев и София Складанова. Лучшими иллюстраторами стали Ксения Башмет, Андрей Поскробко и Алексей Найденов. За лучшее исполнение обязательного произведения Валерия Воронова «Артемида» награду получила Любовь Лазарева.
За лучшее исполнение концерта Шнитке награду получил Арсений Захаров. Специальный приз Олега Кагана за лучшее исполнение симфонии Моцарта было решено не присуждать. Специальный приз от «Башмет-Центра» вручили Антонине Попрас.
Лауреатом 5 премии стал Чжан Кайлинь (Китай). Четвертую премию жюри единогласно разделило между двумя участниками конкурса: Дария Барлыбаева (Казахстан) и Гузель Султанова (Узбекистан). Третью премию конкурса вручили Юн Юри (Южная Корея), Илье Тарасенко (Россия, Новосибирск) и Антонине Попрас (Россия, Москва).
Вторую премию конкурса получил Арсений Захаров, а первую премию получила альтистка Любовь Лазарева.
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