МГАСО открывает новый сезон

Репертуар Московского государственного академического симфонического оркестра разнообразен и включает в себя и произведения классической музыки, и жемчужины мировой киномузыки.

За дирижерский пульт встанут маэстро Валентин Урюпин, Феликс Коробов, Димитрис Ботинис, Тимур Зангиев, Павел Сорокин, Антон Шабуров, Алексей Верещагин, Константин Хватынец и др.

Вместе с МГАСО на сцене выступят солисты Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Александр Гиндин, Дмитрий Маслеев, Константин Емельянов, Вера Кононова, Ольга Толкмит и др., а также ГАХК России им. А.А.Юрлова.

Ближайшие концертные программы:

24 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ, «Музыка кино» под открытым небом. За дирижерским пультом – маэстро Алексей Верещагин, прекрасно известный московским меломанам постановками опер в Большом театре и в Камерном музыкальном театре им.Б.А.Покровского. Прозвучат попурри на темы мелодий «Бондианы» (М.Норман, Б.Конти, П.Маккартни, Дж.Барри), шедевры Нино Рота из фильмов «Крестный отец», «Ночи Кабирии», «Дорога», «Ромео и Джульетта», кинохиты Эннио Морриконе из «Профессионала» и «Однажды в Америке», апогей романтизма Джеймса Хорнера из «Титаника», музыкальный блокбастер Клауса Бадельта и Ханса Циммера из саги «Пираты Карибского моря», а также сюита Циммера из «Гладиатора» и негласный гимн «фабрики грёз» Ричарда А.Уайтинга из фильма «Отель Голливуд».







28 августа, 20:00, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла. «Реквием» - «лебединая песнь» Вольфганга Амадея Моцарта - прозвучит в исполнении маэстро Олега Романенко и МГАСО. В концерте принимает участие Государственный академический Русский хор имени А. В. Свешникова. Солисты – Юлия Томина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано) Михаил Нор (тенор), Вадим Зарипов (бас).



МГАСО в Концертном зале им.П.И.Чайковского

14 сентября, 19:00 – Официальное открытие концертного сезона МГАСО в Концертном зале им.П.И.Чайковского. За дирижерским пультом - участник международных фестивалей и дирижер Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко маэстро Тимур Зангиев. Солист - лауреат многочисленных международных конкурсов и один из наиболее концертирующих российских пианистов Дмитрий Маслеев. В праздничный вечер открытия сезона МГАСО прозвучат три великих произведения русских композиторов: Сюита из музыки балета "Раймонда" Александра Глазунова, "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова, «Поэма экстаза» Александра Скрябина.

18 сентября, 18:00. МГАСО впервые в уникальном акустическом пространстве концертного зала «Зарядье». В программе - произведения трех творцов эпохи романтизма – «Рапсодия для альта, мужского хора и оркестра» Иоганнеса Брамса, «Увертюра, скерцо и финал для оркестра» Роберта Шумана, «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза. За дирижерским пультом – широко известный в России и за рубежом маэстро Антон Шабуров. В концерте принимают участие: меццо-сопрано Агунда Кулаева и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер – Геннадий Дмитряк.