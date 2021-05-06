На фестивале Башмета сыграли лучшие швейцарские духовики

Сначала надо объяснить странное название Festival Brass. Все началось с Иегуди Менухина, который в расцвете славы решил основать в Швейцарии свой фестиваль, это было в 1957 году. Со временем фестиваль разросся до невероятной плотности инфраструктуры, - разъездной по всему миру Гштадский фестиваль имени Менухина (например, в 2021 году он пройдет в Лондоне с участием Канторова и Конуновой), полноценная музыкальная Академия для молодых музыкантов, Цифровой фестиваль (бесплатные записи концертов и мастер-классов), а также полноценный Гштадский фестивальный оркестр, состоящий из лучших музыкантов ведущих оркестров Швейцарии. Так вот, частью этого оркестра является и Гштадский фестивальный брасс. Стоит напомнить, что Гштад — это всего лишь швейцарская деревня, пусть и мировой горнолыжный курорт.

А еще стоит напомнить, что музыканты Gstaad Festival Brass — частые гости фестивалей Башмета, причем не только как музыканты, а в первую очередь как педагоги. В феврале они приезжали на фестиваль Башмета в Сочи, а теперь — они учили юных российских духовиков в Ярославле все дни, начиная с открытия 1 мая. И видели бы вы, какими восторженными овациями встретили швейцарских маэстро сразу после концерта на служебном входе филармонии их благодарные ученики!



Gstaad Festival Brass

Собственно, это неудивительно. Ведь все участники Gstaad Festival Brass (состав нестабилен, иногда с ними играют американские или европейские музыканты), - всегда педагоги. Первая труба Иммануэль Рихтер — доцент Высшей школы музыки в Люцерне, заодно солист оркестра Базеля. Валторнист Оливье Дарбелле — профессор консерватории Лозанны и Высшей школы музыки в Цюрихе, заодно солист Бернского оркестра. Остальные дают частные уроки, и все-все играют в бернском или базельском оркестрах. Словом, типичный «профессорский» концерт, когда педагоги играют так эталонно, чтобы показать, как это все вообще должно звучать на высочайшем уровне.

Не вдаваясь в нюансы плачевного состояния духовой школы в России, стоит признать, что это и был мастер-класс того, как может духовой квинтет играть так, чтобы киксы и петухи не заслонили суть музыки. Нет, от киксов не застрахован в духовых никто, даже профессоры. Они есть, были и будут. Но не заслонить музыку — вот это получилось безупречно.

Выстроить программу тоже получилось безупречно. Начали с Генделя - «Прибытие царицы Савской» как нельзя лучше подходит для академического чопорного старта. Игры с Бахом тоже хороши — забавная транскрипция знаменитой фуги соль минор, а затем переложение арии из «Охотничьей кантаты» с двумя флюгельгорнами, намекающая на смену парадигм.

Жемчужиной первого отделения стало неожиданное исполнение русского брасс-энтузиаста Виктора Эвальда, довольно хорошо известного, как выяснилось после концерта на пресс-подходе, в Швейцарии. Наряду с Жан-Франсуа-Виктором Беллоном, другим прародителем жанра. Сложно назвать Эвальда оригинальным или авангардным композитором, но его задачей было дать репертуар басс-квинтетам, исходя из текущей на начало XX века ситуации. Очевидны отсылки к великим старшим современникам, вроде Малера или Минкуса или Грига, а вот более дерзкие современники, как Рахманинов или Скрябин, вообще не попали в его парадигму. Винить нечего, Эвальд с нуля создавал «респектабельный» академический репертуар для духовых, и его логика понятна.

Третий брасс-квинтет Виктора Эвальда действительно представляет собой довольно романтическое по духу произведение, тут нет скерцо, зато есть бравурное интермеццо и даже виво, по сути — глория. В нем можно услышать что угодно, даже Шопена. Но самодостаточных мелодий, кажется, все-таки нет. Громоздкое, добродушное и педагогическое сочинение, но отчего нет.

Второе отделение, с учетом порядочно ушедшей публики, было куда легче и джазовее. «Скерцофрения» Ришара Дюбуньона, известного швейцарского композитора и штатного автора Лозаннского камерного оркестра, которого называют «сыном Равеля и Прокофьева», - по сути дивертисмент. Изысканные переливы скерцозных импровизаций, причем без импровизаций. Не менее выигрышными оказались «Три пастели о Belle Epoque» Жана-Франсуа Мишеля, ироничные джазовые вариации на тему диксиленда, иногда со смешными квакерами на сурдинах. А вот его же «Госпел» ничем не впечатлил.



Gstaad Festival Brass

Завершил концерт снова Бах. Опять забавное переложение Dixie Bach из фуги №2 первого тома «Хорошо темперированного клавира». Очень джазовое, да и сами музыканты признались в любви к Диззи Гиллеспи как к пионеру бибопа после концерта. А потом на бис зрителей ждал снова парафраз Генделя и чудный микс из джазовых стандартов.

«У нас нет босса. Каждый из нас - лидер бенда. Мы очень любим демократию, поэтому у нас не может быть одного лидера. Каждый - лидер!», - признались после концерта музыканты.

Кстати, весь концерт был посвящен 100-летию Тимофея Докшицера, потому что русская музыка для них ассоциируется именно с великим русским трубачом, права на произведения которого сейчас принадлежат швейцарским издательствам.

Вадим ПОНОМАРЕВ