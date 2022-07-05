Обновилась экспозиция в Мемориальной квартире Святослава Рихтера

Обновление, прежде всего, коснется живописи и графики, документов и ряда мемориальных вещей, хранящихся в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина и недоступных посетителям. Знаковые предметы, не подлежащие ротации, будут сохранены в экспозиции, а новые экспонаты позволят расширить ее рамки и дополнят новыми именами и фактами биографию выдающегося музыканта.



Мемориальная квартира Святослава Рихтера

Богатство и разнообразие завещанной музею художественной коллекции С.Т. Рихтера позволили существенно обновить экспозицию, а привычка хозяина дома менять вокруг себя обстановку, создавая ощущение постоянного движения, подсказала идею кураторам. В Мемориальной квартире можно будет увидеть живописные работы художников старшего поколения, ярких представителей культуры Серебряного века и раннего русского авангарда, с которыми Рихтера связывала многолетняя дружба — Роберта Фалька, Василия Шухаева, Елены Ахвледиани. Столовая полностью отведена работам художников-нонконформистов из коллекции пианиста — Дмитрия Краснопевцева и Анатолия Зверева. Полностью обновится состав пастелей, созданных самим Святославом Теофиловичем, а также тематика и содержание витрин. Впервые будет представлена семейная икона, старый молитвенник дедушки Святослава Рихтера, рисунок Пабло Пикассо «Всадник и бык», подаренный художником в Мужене (1964), и его керамическая тарелка из мастерской в Мадуре, а также редкие фотографии из архива.

Отдельную витрину займут пластинки и ноты с автографами Бенджамина Бриттена и Питера Пирса. В холле впервые будет представлена редкая афиша первой постановки оперы Бриттена «Поворот винта» на «Декабрьских вечерах» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1984 году. В кабинете Рихтера посетители увидят ноты Двадцати четырех прелюдий и фуг Дмитрия Шостаковича с дарственной надписью матери композитора Софьи Васильевны (май 1950), «Золотой диск» фирмы «Мелодия», увековечивший легендарную интерпретацию фортепианного концерта П.И. Чайковского, редкие документы.





Вместе с тем будут сохранены знаковые предметы обстановки, не подлежащие ротации. Среди них два рояля фирмы Steinway&Sons, флорентийские торшеры XVI века, французский гобелен, японская керамика, вазы Эмиля Галле, «штоф Бенджамина Бриттена», куклы-марионетки Резо Габриадзе, портреты молодого Рихтера работы Анны Трояновской и Роберта Фалька, портрет Нины Дорлиак работы грузинской художницы Кето Магалашвили, одна их лучших ранних вещей Петра Кончаловского «Портрет супругов Веригиных», подарок Елены Сергеевны Булгаковой – маленький пейзаж Мартироса Сарьяна и еще один редкий подарок от почитателей таланта пианиста – испанская деревянная скульптура младенца Иоанна Крестителя, созданная в XVIII веке.

Все предметы экспозиции имеют не только историческую или художественную ценность, они связаны с жизнью и творчеством великого пианиста. Масштаб фигуры Святослава Рихтера выходит далеко за пределы понятия пианист-виртуоз. Личность Рихтера, широкий круг его интересов и высочайшее исполнительское мастерство ставят его в один ряд с художниками эпохи Возрождения. Рихтер – уникальное явление в культуре XX века. Помимо страстной любви к музыке, феноменального по количеству произведений репертуара и бесчисленных концертов, Рихтер очень любил театр и увлекался им с детства. Он занимался живописью, пробовал себя в эпистолярном жанре и режиссуре, дружил с художниками, поэтами, актерами и, конечно, с музыкантами – композиторами и исполнителями. При его жизни квартиру на Большой Бронной называли «самой высокой культурной точкой столицы». На последнем этаже знаменитой шестнадцатиэтажной кирпичной «башни» Рихтер устраивал выставки, домашние концерты, киносеансы, ставил спектакли, проводил литературные чтения и прослушивания редких музыкальных записей, сопровождая их собственными комментариями. Хозяин выступал режиссером и организатором «особенных» маскарадов и балов с тщательно подготовленной культурной программой. Благодаря реэкспозиции Мемориальной квартиры Святослава Рихтера, у постоянной аудитории, посещающей экскурсии, лекции и концерты на Большой Бронной, появится возможность увидеть неизвестные экспонаты из коллекции великого музыканта и узнать много нового о нем и его жизни.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера была открыта для посетителей в 1998 году по завещанию Н.Л. Дорлиак. Типовой многоквартирный 16-этажный кирпичный дом на Большой Бронной, 2/6 был введен в эксплуатацию в 1968 году. Его первыми жильцами стали многие известные артисты, режиссеры и музыканты: Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Валентин Плучек, Андрей Гончаров, семья Лисицианов, Святослав Рихтер и Нина Дорлиак. В этот дом Святослав Теофилович переехал только в 1971 году после капитальной перепланировки, объединившей две квартиры на последнем этаже. В результате работы друзей-архитекторов из Ленинграда появилась общая столовая и большая гостиная (она же концертный и выставочный зал), были подняты потолки, проведена звукоизоляция полов и стен. Оригинальная планировка и отделка сохранились в Мемориальной квартире до сих пор, как и большая часть ее обстановки (от мебели до бытовых мелочей). Еще при жизни Рихтер передал в отдел личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина свое собрание живописи и графики отечественных и зарубежных художников, а также собственные пастели, которые создавал в 1950–1970-х годах. Позднее большая часть архива музыканта переместилась в отдел рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина. Летом 2015 года около 300 изобразительных материалов, остававшихся в Мемориальной квартире Святослава Рихтера, соединились с коллекцией пианиста, подаренной им ранее отделу личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. В постоянной экспозиции осталось около 30 работ, включая пастели мэтра.