Юрий Башмет: Нынешнее время приведет к созданию новой гениальной музыки!

«Артисты, которых мы приглашаем, все хотят приехать. Даже украинские. И все понимают, что тут безопасно. Но они боятся возвращаться к себе домой! Они говорят нам, что по возвращении их могут ждать крупные неприятности. Так что все определяется характером каждого человека, его склонности к риску. Цель фестиваля — собрать разных музыкантов и жить музыкой, искусством в широком смысле слова. Людям нужна духовная пища, людям нужны любовь в космическом смысле. Если нет любви, то на сцену и выходить нет смысла».



Юрий Башмет

Текущее сложное время непременно приведет творческих людей к созданию новых прорывных произведений, считает Юрий Башмет.

«Мне кажется, сейчас такое острое время, как уровни возбуждаемости вулкана. Первая, вторая, третья степень, когда туристов уже на гору не пускают. Четвертая стадия — это извержение вулкана. Так вот, извержения у нас еще не произошло, мы пока на третьей стадии. И это у творческих людей порождает новые темы, особую остроту восприятия. У нас появятся шедевры в литературе, музыке. Души людей находятся в кульминационной фазе, уже звучит крещендо. И я не сомневаюсь, что появятся новые замечательные произведения. А вот кульминации, того извержения кратера, я боюсь».



Юрий Башмет

В качестве реальной истории создания гениальных произведений под воздействием катаклизмов в обществе Башмет привел «Метаморфозы» Рихарда Штрауса.

«Я уверен, что нас ждут новые шедевры. Например, после Сталинградской битвы Рихард Штраус написал произведение «Метаморфозы», а рабочее название у него было «Реквием по погибшей Германии». Штраус был главным музыкантом в гитлеровской Германии, а жена у него — еврейка. Когда ее арестовали, Рихард добился аудиенции у Гитлера, и договорился, что ее не тронут, а он слагает себя все посты и ведет уединенную жизнь. Главное, что есть импульсы, как Сталинградская битва. Слушатель может об этом не знать, он наслаждается изысканной музыкой. И сейчас идут импульсы со всех сторон. Музыка обращается к личности, а не к стаду».



Юрий Башмет

Из уже написанной яркой музыки маэстро привел музыку Валерия Воронова к музыкально-драматическому спектаклю "Ибсен. Recycle" по прозе Ибсена с отсылками к Эдварду Григу, и назвал ее «крайне неожиданной». В качестве незадействованного «резерва» для композиторов Башмет назвал мелодичность.

«Почему сегодня никто не может написать Шестую симфонию Чайковского? Было такое время, когда было стыдно писать красивые мелодии на привычные гармонии. А вот Чайковский не стыдился. Да, Рахманинов пытался избегать такого, но во Втором концерте у него огромное количество мелодий, которым и Чайковский позавидовал бы. Я не призываю всех композиторов возвращаться к мелодичности. Но призываю не отбрасывать ее. Мы прошли через невероятные эксперименты со звуком. Но если сегодня вернуться к мелодичности, то с учетом набранного в экспериментах опыта это уже не будет банальным. Тот же Кузьма Бодров очень интересно экспериментирует с этим».



Юрий Башмет

Вопросы про «отмену культуры» в мире не очень интересны Башмету.

«Как можно запретить Баха? Разве что стать такими же мелкими, как те, кто запрещает Чайковского».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО