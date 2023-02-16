Юрий Башмет про зарубежные гастроли: Как-то мне самому не хочется, пока такая ситуация!

Заместитель главы города Сочи Елена Канюк приветствовала фестиваль от лица города, и назвала его самым долгожданным фестивалем и настоящим чудом.

Юрий Башмет признался, что чувствует себя в Сочи как дома. А актер Сергей Гармаш пожелал фестивалю дальнейшей счастливой жизни и увеличение масштабов фестиваля. Исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко пообещал довести фестиваль по длительности до двух недель.



Участники пресс-конференции: Дмитрий Гринченко, Сергей Гармаш, Юрий Башмет, Елена Канюк

Юрий Башмет рассказал, что его зарубежные концерты не отменяются, но переносятся на год.

«Как-то мне самому не хочется, пока такая ситуация. Все слышали, как за рубежом облили дирижера краской цветов украинского флага… Но дело не в этом. Все повторяется. Я помню, как много лет назад на концертах Спивакова в Германии на сцену выбежал молодой человек-эмигрант, кинул коробку, и оттуда выпрыгнули мыши. Потом газета «Известия» выпустила статью, где написала, что советский скрипач проявил мужество, не дрогнул, и доиграл концерт. А за неделю до этого Витю Третьякова облили краской. Ну все повторяется! Лет пять назад я дирижировал в Зальцбурге местным оркестром. Концерт прошел прекрасно, но на аплодисментах встали украинец и начал что-то кричать на украинском. Его увели. На следующий день второй концерт в другом городе, и я спросил, будут ли там присутствовать мой «друг», - ведь я был очень доволен тем концертом. Мне сказали, что он в тюрьме, но его выпустят, как только я уеду. А сколько было в советское время концертов за рубежом, где поднимали плакаты «Свободу Щаранскому!»…

«На этом фестивале зарубежных звезд меньше, чем обычно, но они есть и немало, - сообщил исполнительный директор Дмитрий Гринченко. - Но вообще мы рады, что удалось собрать в Сочи столько российских звезд: Гергиев, Захарова, Гармаш, Абразаков, Хабенский, Вадим Репин и другие. Все с радостью соглашаются приезжать на фестиваль в Сочи, и это добрый знак».

Фестивальная программа стартовала 16 октября со спектакля «Кроткая» с Сергеем Гармашем в главной роли. А сегодня пройдет торжественное открытие фестиваля, где будет дирижировать Валерий Гергиев, а Башмет с «Солистами Москвы» сыграет на альте «Стикс» Гия Канчели.

Вадим ПОНОМАРЕВ