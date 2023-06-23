Бранимир пообещал «всем самураям» - «верную смерть»

Давайте расскажем про Бранимира. Парень из Волгограда, он начинал с рок-бардовства, и многих зацепил отвязными песнями про скверный быт российской провинции через матерок, стебом над коррупцией и двусмысленностями в церквях, - несмотря на явную «гопническую» подачу и некий националистический душок про «Вассерманов и Друзей». А не важно. Самородок же. Андрей Бухарин ставит его песни на «Нашем Радио», Артемий Троицкий пишет о нем уважительные статьи, лейбл «Выргород» выпускает альбомы, «Репродуктор» и «Наш Неформат» тоже хвалят. Даже сейчас Александр Паршиков (настоящее имя артиста) ведет программу на «Своем Радио» Семена Чайки. И все равно о Бранимире мало кто знает.

Как же это выглядело с вопросами соведущих Александра Ф. Скляра и рэпера Рича в «Соли»?

«За 20 лет у меня накопилось 8 песен без мата, которые я хочу спеть», - говорит Бранимир с электроакустической гитарой.

Начинает с песни «Через двор» (2022) на пониженных нотах и хрипе о том, как тащили ковер к барыге за «раствор». Нет, тут уже вовсе не «Калинов Мост» или «Адаптация» в предтечах, а сам Владимир Семенович Высоцкий, как минимум. Бранимир содержательно существенен, но как-то анекдотически выглядит по подаче.

«Великая жизнь» (2022) - о бессознательном главном в провинции, - это тоже очень иронично. Бранимир ставит антитезу между тем, что творится в гаражах под водочку — и тем, что «начнется великая жизнь». Слушатели это чувствуют.

«Плацкартная Россия — это жизнь, ее хоть на хлеб намазывай. Был такой достаточно трудный период, когда было тяжелое финансовое положение, и другого варианта передвижения, именно как плацкарта, я не видел для того, чтобы кататься по России и ближнему Зарубежью. Ну, я катался за свой счет, когда были самые первые концерты. А однажды я оборзел, и попросил за свой концерт тысячу рублей и плацкартный билет от Тулы до Москвы. Я начал кататься в плацкартах просто как курица с отрубленной головой. Потому что когда играешь 150 концертов в год, то у тебя, как у самурая, есть только путь. А когда я смог позволить себе СВ или купе, то я не езжу, потому что там скучно».

Боевик «Солнечный день» про то, что «а теперь все на кладбище в ряд, и в аду развеселом горят, миру станет смешно, а потом все нарожают других», - это уже почти на грани дозволенного. Но Бранимиру можно. Его слушатели, кажется, именно там. Или на подходе. А он отдает им честь. И он очень убедителен, надо отдать ему честь. Этот хрип и ирония над Ван Даммом, - они понятны и доходчивы каждому из его аудитории, такой разномастной и многоликой.

«Торпедо порвет рубин» - с руссконародным распевом с неизменной «чаркой водки» и «ямщик, поскорей гони».

«Есть такой исполнитель — Александр Феликсович Скляр. Можно будет что-то с ним вместе записать?», - спросил Бранимир у Скляра.

«Можно. И нужно! Сделаем», - ответил Скляр.



Бранимир

«Наглость второе счастье. Когда-то не думал быть музыкантом, я хотел быть футболистом. В команде «Ротор» Волгоград. Но жизнь сложилась по-другому, травма внесла свои коррективы. Я стал музыкантом. Совершенно не думал, что так 20 лет продержусь. Мне казалось, что это никогда не будет моим хлебом. В детстве себе всегда говорят про то, что где гарантия, что музыка станет твоим хлебом? Займись делом! Однажды худрук ДК, где я играл в панк-группе «Атомный век» на басу, сказал, а где гарантия, что музыка не станет твоим хлебом? И я поменял свое мировоззрение. Я рос, я читал, я менял формулы, манеру вокала, содержание песен, - и за эти 20 лет произошло много событий, которые меня укрепили в мысли, что этот путь правильный».

Трек «Фазан» в регги-стилистике рассказал про историю паренька, который «собирался на войну, а воротился седой». «Не хочу никуда уезжать» - одна из самых популярных песен Бранимира, он поет ее по-башлачевски, но почему-то принимает диспозицию, что это «ад мой родной». Ну вот он такой. Еще одна популярная песня «Фома» о любви к неприглядному быту в провинции, ведь «Я смогу!» он ревет хрипло и назойливо. Ведь «еще немного и аванс». Пусть и «собачья жизнь». Ему это реально нравится, кажется. Он такой. Нет, Высоцкий был не таким вообще. И он явно не Высоцкий. Он где-то там.

«С Сергеем Летовым мы познакомились тогда, когда мы писали альбом «Русская Шамбала». И ему мне было нужно объяснить всего несколько вещей, которые были не связаны с нотной грамотой. Я сам поселковый парняга, я не знаю нотной грамоты до сих пор. Я ему объяснил несколько вещей. Вот тут можно врубить Джона Зорба, вот тут можно врубить кабака, как «Белый лебедь на пруду». И этот универсальный язык очень помог. Это не мы с ним играли, это он с нами играл!»

Завершил Бранимир концерт странноватой зарисовкой «Вальс» о своих наблюдениях и гимном самурайской смерти «Верная смерть». «Ждет самураев ждет верная смерть». Хотя Бранимир не выглядит пророком, возможно, он прав.

Эфир на РЕН ТВ в полночь между 23 и 24 июня.

Гуру КЕН