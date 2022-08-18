Яндекс Музыка научилась угадывать песню по контексту и тексту

Поиск по всей медиатеке Яндекс Музыки теперь персонализирован и благодаря алгоритму рекомендаций учитывает музыкальные интересы пользователя: например, сначала показывает исполнителя, который его больше интересует, а уже после — его однофамильца или группу с таким же названием. Так, любители инди-рока, набирая запрос «Smith», увидят первой в списке культовую британскую группу The Smiths, а фанаты современной поп-музыки — обладателя Грэмми, популярного певца Сэма Смита.



Яндекс Музыка

В обновленном поиске Яндекс Музыки теперь можно искать контент сразу в нужной категории, будь то артисты, треки, плейлисты, книги или подкасты. Кроме того, Яндекс Музыка и сама научилась понимать, где именно был задан запрос. Например, если слушатель в этот момент листал страницу артиста на сервисе – поиск в первую очередь покажет его треки, а если смотрел вкладку подкастов – сначала в поиске буду выдаваться подходящие выпуски. То же самое касается и поиска в альбомах и любых плейлистах, включая “Мне нравится”, а также в книгах или детском разделе.







В Яндекс Музыке уже есть тексты песен, которые можно посмотреть в режиме “sing along”, и теперь сервис научился учитывать их в поиске. Например, если вам понравилась незнакомая песня на радио, в ресторане или на улице, но получилось запомнить только припев – можно ввести его текст в поиск и сразу увидеть, из какой он песни.

Обновленный поиск уже работает в приложении Яндекс Музыки для iOS и скоро станет доступен на Android.