Artik выпустил новый испаноязычный бэнгер

С некоторых пор Artik активно продвигает свою музыку на Запад. Все его последние сольные синглы исполнены полностью или частично на испанском. В новом треке «Noche de Travesura» Артёма Умрихина поддержали три известных артиста латиноамериканской сцены: трэп-артист из Майами Bandz с кубинскими корнями (автор трека)? базирующийся в Нью-Йорке доминиканец Lito Kirino и кубинец Chocolate MC.

Трек сделан в лучших традициях латинского хип-хопа. Здесь и танцевальные ритмы с отголосками дэнсхолла, и распевный речитатив, и мелодичный хук с этническим оттенком. Всё вместе составляет зажигательный микс, пронизанный солнечным вайбом.



Artik и Bandz

«Вышел трек моего друга Bandz «Noche de Travesura” , где я принял участие в качестве приглашенного гостя. Немного истории о треке. Мы познакомились с Bandz на студии у Cool&Dre в Майами. Нас представил друг другу мой друг Ted Kay - менеджер Cool&Dre. Bandz послушал мою музыку, я послушал его, и мы сразу поняли, что нам нужно сделать что-то вместе. Прошло немного времени и он прислал мне крутой бит со своим хуком и сказал: «Бро, я хочу чтобы ты залетел на этот трек». Трек мне очень понравился и я с Marvin сделал свой куплет. Позже, в треке появились Lito Kirino и Chocolate MC - легендарные в своем роде латиноамериканские рэп-артисты. Продюсером трека выступил мультиплатиновый продюсер Lincoln Noel Castañeda», - рассказал Артем.

За прошлый год Artik представил четыре новые песни, в которых продемонстрировал знание испанского языка. А в записи«Chica Bonita» приняли участие Артём Качер и Marvin.