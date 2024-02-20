Гарик Богомазов выпустил «Настроение Питер»

Кто родился в Питере - всегда будет хранить в сердце любовь к этому городу. Несмотря ни на что - дожди, промозглость, серость, отсутствие солнечных дней, в этом городе умеют любить, и любят искренне и красиво. Колорит Санкт-Петербурга не перепутать ни с одним другим, это парадные, величественные дворцы, дома колодцы, и естественно «пьяные улицы» - Ломоносова и Рубинштейна, где как и прежде огромное количество сердец встречаются и уже не расстаются.

Гарик Богомазов повествует слушателю о взрослой любви, о переживаниях и преданности. О расставаниях, вокзалах, несбыточных надеждах. И мечте, что любовь - эта вечна.



Гарик Богомазов

«Я родился и вырос в Питере. Это мой город, моя жизнь, и моя любовь. Мой дом. Этот город невозможно не любить. Поэтому мы с командой и создали наше «Настроение Питер» - трек о любви. Очень личный, и прожитый», - говорит Гарик Богомазов.

Релиз вышел 20 февраля на лейбле Zeon.