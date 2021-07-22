Клава Кока стала бренд-амбассадором Abrau Light

Коллекция игристого слабоалкогольного напитка Abrau Light создана для молодых и стильных. Обновленный ассортимент линейки включает четыре вкуса — полусладкое белое, розовое и красное, а также сладкое белое. Содержание алкоголя — всего 8%. Основа коллекции — тропические вкусы, экзотические, ягодные и фруктовые.

«Музыка и Abrau Light — то, что нужно, чтобы настроиться на позитивную волну. Я давно хотела найти напиток такой же легкий и приятный, как мои любимые мелодии лета. Такой вайб выражает весь дух нашего тандема — смелого, гармоничного и неповторимого», — говорит певица Клава Кока.



Клава Кока

Коллаборация Abrau Light и Клавы Коки — новое прочтение жизни в стиле Abrau Light — легкость, веселье, встречи с друзьями и радость приятного общения. В рамках сотрудничества певицы и бренда запланированы маркетинговые активности, планируются различные мероприятия, совместные вечеринки и выступление в Абрау-Дюрсо.

Павел Титов, президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо»: «Клава Кока идеально олицетворяет Abrau Light. Она яркий и востребованный артист, открытый и позитивный человек. Она излучает теплые эмоции. Сложно представить артиста, который мог бы гармоничнее раскрыть настроение Abrau Light».