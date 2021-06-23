Клава Кока захотела стать «Подушкой»

Еще до релиза сниппет трека активно распространялся в ТикТоке. Под трэповый аккомпанемент Клава Кова простодушно рассказывает о желании нравиться, быть «подушкой», и за это обещает герою, что он всегда сможет смотреть на нее в голом виде. Тут и пригодилась ссылка на недавнюю фотосессию: «И тебе не надо ждать «Плейбоя», чтобы ты меня увидел голой».

Фотосессию в почти забытом журнале, да еще с размещением за собственные деньги, сама Клава Кока объясняла так:



Клава Кока

«На самом деле я всегда была очень скромной девушкой, и каждые новые эксперименты навстречу женственности всегда давались мне непросто. Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать... Но я выросла... вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться. Я открыта всему новому. Свобода — это то, что всегда помогало мне раскрываться и расти».